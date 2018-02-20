«Рикор» разработал первый отечественный серверный корпус

«Рикор», резидент московского технопарка «Сколково», объявила о разработке первого отечественного серверного корпуса, собранного полностью из комплектующих российского производства.

Серверные платформы, собранные на базе комплектующих «Рикор», предназначены для применения во всех сегментах ИТ-рынка – от стандартных серверов для решения web-задач до высокопроизводительных систем обработки больших данных.

По результатам аудита, проведенного экспертами Торгово-промышленной палаты РФ, продукция «Рикор» является российской по происхождению: адвалорная доля отечественных компонентов составляет от 61% до 72% конечной цены в зависимости от модели серверного корпуса. ТПП сертифицировала продукцию «Рикор» по форме СТ-1, предусмотренной для товаров, рассчитанных на реализацию в странах СНГ.

«Теперь в России есть собственное производство серверных корпусов, и это важное событие в области импортозамещения в сфере высоких технологий, – отмечает Борис Иванов, вице-президент «Рикор». – Но не менее важно и другое – нам удалось удержать уровень отпускных цен не выше китайских аналогов, а по некоторым моделям цена на 10-15% ниже».

При неглубокой локализации производства серверных корпусов – так называемой «отверточной» сборке, адвалорная доля российских компонентов не превышает 4-5%. Именно такие показатели наблюдались в отечественной ИТ-индустрии до настоящего момента, отметил Борис Иванов.

Производственная линия «Рикор» позволяет выпускать более 60 тыс. серверных корпусов различных модификаций в год, что составляет более 50% отечественного ИТ-рынка, при небольшой модернизации линии завод сможет закрыть до 100% рынка.