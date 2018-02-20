Omnicomm представил бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи

Omnicomm представил навигационный бортовой терминал «OKO» с функцией видеозаписи. «OKO» входит в инновационную продуктовую линейку компании и совмещает в себе функционал навигационного терминала и видеомониторинга.

Высокотехнологичный терминал для контроля работы транспорта оснащен разъемами для подключения до 4 камер видеонаблюдения. Устройство устойчиво к внешним нагрузкам и сохраняет производительность и бесперебойность работы даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.

«При разработке и тестировании терминала «OKO» мы стремились предложить потребителям комплексное решение для мониторинга автопарков, которое позволило бы повысить уровень безопасности грузоперевозок и качества выполнения работ», - отметил Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm.

«OKO» собирает информацию о работе транспорта и передает данные на сервер по GSM-каналу. Это позволяет владельцам техники в режиме онлайн отслеживать ключевые параметры работы парка, оперативно получая отчеты системы спутникового мониторинга и материалы с видеокамер.

Терминал работает в режиме цикличной записи видео в формате HD. Система мониторинга записывает материалы и хранит их в видеоархиве в течение 1-2 месяцев. Функционал устройства позволяет выбирать и сохранять отдельные фрагменты видеоматериалов.

Решение совместимо со всеми видами транспортных средств Решение может использоваться в любых отраслях, где применяется автотранспорт и подвижная техника, включая такие отрасли, как: грузовые и пассажирские перевозки, строительство, горнодобывающая, лесная и нефтегазовая промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ и специальные службы.