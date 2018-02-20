Независимые тесты подтвердили высший рейтинг защитного ПО «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» рассказала о том, что защитные решения компании в рейтинге Топ3 2017 года, составленном по итогам независимых тестирований, пятый год подряд признаются наиболее эффективными и удобными в использовании.

Качество продуктов компании подтверждается многочисленными независимыми тестами, на основе которых составляется рейтинг Топ3 – он показывает, сколько раз тестируемые программы занимали первые места.

По итогам 2017 года решения «Лаборатории Касперского» для домашних и корпоративных пользователей приняли участие в 86 тестированиях, и в 91% случаев они оказались в тройке лидеров. Первое место при этом им досталось 72 раза. Ближайший конкурент принял участие лишь в 68 тестах, а первые три места занял в 72% случаев.

В рейтинг Топ3 попадают лишь те производители, чьи решения часто проверяются независимыми экспертами. Подсчет итоговых результатов производится на основе баллов, заработанных продуктами в каждом испытании. Организаторы независимых тестов оценивают не только эффективность в распознавании и отражении различных киберугроз, но также частоту ложных срабатываний, напрасно отвлекающих пользователя. При составлении Топ3 учитываются результаты тестов, проведенных признанными во всём мире лабораториями: AV-Test, SELabs, MRG Effitas, AV-Comparatives и др.

«Технологическое лидерство и экспертные знания в сфере кибербезопасности – прочный фундамент «Лаборатории Касперского». Наш уникальный подход к разработке сочетает в себе непревзойдённый опыт наших экспертов и новейшие технологии. Именно это позволяет нам надёжно защищать пользователей как от известных, так и от новых угроз. И тот факт, что пятый год подряд мы возглавляем рейтинг Топ3, лишь подтверждает нашу эффективность», – отметил Тимур Биячуев, руководитель антивирусных исследований «Лаборатории Касперского».

Подробнее о методологии составления рейтинга, процессе тестирования и всех участниках Топ3 2017 года можно узнать по ссылке.