«Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения

Mail.Ru Group объявила о выходе на рынок B2B-услуг в сфере компьютерного зрения. Технология, используемая в Vision, разработана внутри компании и проверена на продуктах Mail.Ru Group – например, в мобильном приложении Облака Mail.Ru для распознавания лиц на фотографиях пользователя; теперь она предлагается как PaaS-сервис в рамках платформы «Mail.Ru для бизнеса».

В основе Vision лежит машинное обучение, которое с помощью нейронных сетей обеспечивает хорошее качество и высокую скорость распознавания различных одушевленных и неодушевленных объектов (предметов, людей, сооружений и сцен, таких как города, рельеф, погодные условия) на фото- и видеофайлах как офлайн, так и в режиме реального времени.

Диапазон применения компьютерного зрения широк: от автоматизации обработки контента до обеспечения безопасности и моментальной диагностики различных процессов, таких как санитарно-пропускной контроль и раннее выявление задымлений. Использование Vision поможет автоматизировать и усилить контрольно-пропускной режим на предприятии. В ритейле позволит распознать постоянных покупателей и нежелательных гостей, проконтролировать выкладку товаров. На производстве – автоматизировать ряд функций контроля, таких как проверка количества отгружаемой продукции, выявление сбоев, брака и дефектов в процессе производства.

«Рынок компьютерного зрения находится на раннем этапе развития. По нашим данным, в 2017 году его объем составил около 700 млн рублей, в течение двух-трех лет ожидается рост до 2 млрд рублей. Предложение и спрос лишь начинают формироваться. Самый популярный продукт на этом рынке – распознавание посетителей в магазинах и банках, во многом потому, что это самый очевидный способ применения машинного зрения. Мы планируем активно развивать рынок: специалисты Vision консультируют партнеров, находя кейсы, в которых технология компьютерного зрения от Mail.Ru Group поможет повысить эффективность и сократить издержки бизнеса», – отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.

Ознакомиться с некоторыми возможностями технологии компьютерного зрения можно на официальном сайте проекта, где любой желающий может увеличить изображение без потери качества, а также загрузить фото и посмотреть, что на нем распознала машина.

Vision входит в линейку продуктов платформы «Mail.Ru для бизнеса», объединяющей онлайн-сервисы для корпоративных коммуникаций, облачного хранения и маркетинга.