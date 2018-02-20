Eset и Axoft запускают облачную дистрибуцию антивирусных продуктов

Axoft объявила об интеграции решения Eset в биллинговую платформу AxoftCloud. Партнеры дистрибутора смогут предлагать заказчикам лицензии вендора с помесячной системой оплаты, а также пакетированные сервисы (бандлы) с логистикой через единую систему.

Партнеры Axoft, подключенные к биллинговой платформе AxoftCloud, получили возможность предлагать клиентам решения Eset для защиты почтовых серверов, шлюзов и рабочих станций с помесячным биллингом. Продукты детектируют все типы интернет-угроз, благодаря сочетанию облачных технологий и запатентованного метода эвристического анализа. Подход позволяет защитить корпоративную сеть от попыток проникновения вредоносных программ и сетевых атак.

Партнеры Axoft получат дополнительный доход на оказании сопутствующих услуг – технической поддержке и внедрении. Заказчики – необходимый набор сервисов для поддержания ИТ-инфраструктуры и обеспечения ее безопасности. Подключение занимает несколько минут, процессы оплаты и выставления счетов автоматизированы.

Новый сервис «Eset по подписке» будет интересен, прежде всего, сектору SMB, представители которого стремятся перейти от капитальных затрат к операционным. При этом в Axoft отмечают, что сервис подходит всем корпоративным клиентам, желающим внедрить решения по защите почтовых серверов, шлюзов и рабочих станций.

Ближайшие планы AxoftCloud на первое полугодие 2018 года – запустить новый канал продаж, провести обучение партнеров, осуществить несколько пилотных проектов на базе новых сервисов. В дальнейшем – сформировать бандлы с использованием продуктов Eset и расширить канал продаж.

В Axoft ожидают, что с появлением в биллинговой платформе решений Eset общее число облачных транзакций в 2018 году вырастет на 25-30%. Компания объясняет это стабильным спросом на решения вендора и наличием биллинговой системы, которая сделает взаимодействие с производителем и дистрибутором ещё более комфортным: купить или продлить лицензию Eset теперь можно с помощью «одного клика» в режиме 365/24/7, процесс документооборота будет также автоматизирован.

«Развитие направления информационной безопасности, в том числе антивирусного ПО, полностью укладывается в стратегию облачной дистрибуции Axoft. Предлагая партнерам зарекомендовавшие себя на рынке продукты Eset, но распространяемые по облачной модели, мы даем им возможность достучаться до новых заказчиков SMB-сегмента, – отметил Сергей Дубровский, менеджер по развитию бизнеса (Cloud) компании Axoft. – В совокупности с другими сервисами AxoftCloud, в частности с решениями Microsoft Office 365, применение продуктов Eset может дать кумулятивный эффект как их поставщикам, так и пользователям».

«Мы успешно развиваем дистрибуцию облачных сервисов Eset больше года. К новой модели продаж подключаются как действующие, так и новые партнеры, обладающие необходимыми компетенциями, – сказал Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Axoft полностью удовлетворяет требованиям облачного дистрибутора Eset, и мы приняли решение присвоить компании официальный статус Eset Cloud Distributor. Широкие возможности платформы AxoftCloud позволят партнерам компании продавать продукты Eset на основе ежемесячной подписки и формировать пакеты с антивирусными решениями и сопутствующими услугами в комплекте. Сервисная модель продаж удобна и выгодна как партнерам, так и клиентам».