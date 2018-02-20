AspenTech приобретает Apex Optimisation

Aspen Technology, Inc. приобрела Apex Optimisation, европейскую компанию, специализирующуюся в области динамической оптимизации и систем усовершенствованного управления технологическим процессом.

Программное обеспечение GDOT от Apex работает совместно с системой усовершенствованного управления технологическим процессом (APC) и операциями по планированию и составлению графиков, обеспечивая комплексную оптимизацию производства в сложных промышленных средах на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.

Для обеспечения оптимизации программное обеспечение GDOT производит динамическую обработку сотни переменных, в то же время согласовывая полученные данные с операциями по планированию и составлению производственных графиков. С использованием динамической координации экономические тенденции фиксируются каждую минуту по нескольким промышленным объектам, что имеет решающее значение для НПЗ и заводов, для которых сложности в процессе эксплуатации и изменяющиеся условия являются нормой.

Клиенты, использующие программное обеспечение GDOT, достигли роста производства, снижения разницы в качестве продукции и низкого энергопотребления с периодами окупаемости проекта в несколько месяцев. В дополнение к краткосрочным экономическим преимуществам для предприятия, динамическая оптимизация также улучшает безопасность, надежность и эксплуатационные характеристики промышленных активов, способствуя более оптимальной долгосрочной производительности.

В рамках типичного нефтеперерабатывающего завода общие преимущества использования ПО GDOT могут быть сопоставимы с результатами, возможными при масштабном развертывании APC. Единый мульти-установочный пакет ПО GDOT может сэкономить до 10 миллионов долларов в год, и многие нефтеперерабатывающие заводы поддерживают сразу несколько вариантов развертываний.

Благодаря своей способности отслеживать изменения и отклонения в производственном процессе на промышленном объекте в реальном времени, программное обеспечение GDOT укрепляет стратегию оптимизации промышленных активов компании AspenTech.

ПО GDOT улучшает понимание того, как изменения в технических моделях распространяются на другие области производственной оптимизации, включая операции по планированию и составлению графиков, системы усовершенствованного управления технологическим процессом, инженерное проектирование, а также расширенные рабочие процессы управления цепями поставок.

В рамках приобретения соучредители компании Apex Optimization Хенрик Терндрап (Henrik Terndrup) и Клас Далгрен (Klas Dahlgren) и их команда экспертов мирового класса по динамической оптимизации присоединятся к компании AspenTech.

Австралийское подразделение компании Apex Optimisation останется независимым предприятием, осуществляющим свою деятельность под именем Greenfern Dynamics Pty.

Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и генеральный директор компании AspenTech, отметил: «Более эффективное развертывание средств оптимизации промышленных активов на предприятии определяет стратегию производственной оптимизации компании AspenTech. Запатентованная технология GDOT - это зарекомендовавшее себя решение для клиентов, стремящихся увеличить операционную эффективность в самых сложных промышленных средах. Мы с нетерпением ждем присоединения соучредителей Хенрика и Класа вместе с их командой к компании AspenTech, продолжая расширять границы возможного в сфере оптимизации производственных активов».