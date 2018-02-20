Аэропорт Мюнхена и Lufthansa тестируют антропоморфного робота

Аэропорт Мюнхена и авиакомпания Lufthansa приступили к тестированию в Терминале 2 мюнхенского аэропорта человекоподобного робота по имени «Джози Пеппер» (Josie Pepper), у которого пассажиры могут узнать, как, например, пройти к нужному выходу на посадку, в каком ресторане перекусить или как найти тот или иной магазин. Джози Пеппер, антропоморфный робот ростом 120 см ответит на заданный вопрос.

На протяжении нескольких следующих недель Джози Пеппер будет встречать пассажиров в стерильной зоне Терминала 2, который находится в совместном управлении аэропорта Мюнхена и авиакомпании Lufthansa. Для начала англоязычный робот будет располагаться у спуска к поезду-шаттлу, который перевозит пассажиров из основного терминала в терминал-спутник и обратно. На данном этапе главное – узнать реакцию пассажиров на появление в аэропорту нового сотрудника.

«Мозг» Джози представляет собой высокопроизводительный процессор с поддержкой технологии беспроводного подключения к сети интернет. Таким образом реализовано подключение к облачному сервису, где происходит обработка полученного речевого сообщения и соединение с базой данных аэропорта. Основное отличие системы состоит в том, что робот этого типа не просто произносит заранее сформулированные фразы: он обладает обучаемым искусственным интеллектом и на каждый вопрос подбирает индивидуальный ответ.

Также как развивается человеческий мозг, искусственный интеллект Джози с каждым разом работает все лучше, соотнося релевантную информацию и формулируя четкий ответ на вопрос.

За интеллектуальные способности Джози Пеппер отвечает платформа интернета вещей IBM Watson (IoT) на базе облачных технологий и технологий искусственного интеллекта. Робот был создан французской компанией SoftBank Robotics, а имя Джози придумали сотрудники аэропорта Мюнхена и авиакомпании Lufthansa после личного знакомства с ней.