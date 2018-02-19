Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года

Stack Group объявила о том, что в очередной раз получила награду от Hewlett Packard Enterprise (HPE) «За самое динамичное развитие и предложение облачных сервисов на оборудовании HPE в 2017 году», что подтверждает приоритетные партнерские отношения в России и золотой партнерский статус (Gold Service Provider Partner).

«В рамках реализации стратегии технологического лидерства Stack Group постоянно внедряет самые прогрессивные разработки, что упрощает российскому бизнесу доступ к этим технологиям. Компании Stack Group и HPE в России уже много реализуют масштабные проекты по созданию уникальных ИТ-решений в виртуализированной среде M1Cloud», — отметил Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

«Высококачественное и высокопроизводительное ИТ-оборудование корпоративного уровня от HPE обеспечивает стабильность ИТ на всех уровнях бизнес-процессов компаний. Компания Stack Group из года в год увеличивает количество реализованных проектов на базе оборудования и технологий HPE как в России, так и за рубежом. Партнерство со Stack Group является стратегическим для HPE в России, так как данный сервисный-провайдер дополнил, развиваемое нами сообщество классических партнеров, корпоративным облачным направлением, что соответствует современным потребностям рынка», - сказал Александр Щербина, генеральный директор HPE в России.

Более 75 лет компания Hewlett Packard, а теперь HPE занимается инновациями и предлагает высококачественное и высокорентабельное ИТ-оборудование, которое обеспечивает максимальную производительность и безопасность ИТ-инфраструктуры, а также ее быстрое и гибкое изменение под задачи любой сложности. В России можно наблюдать стабильно высокий спрос на продукты HPE.

Stack Group предоставляет высоконадежную ИТ-инфраструктуру корпоративного класса в России и за рубежом M1Cloud на базе двух центров обработки данных в России (в том числе в собственном дата-центре «М1»), а также Франкфурте и Амстердаме. Высокая надежность инфраструктуры и доступность на уровне 99,982% подтверждается сертификатом Tier III Certification of Design. Stack Group получила «Аттестат соответствия требованиям безопасности информации» для ГИС и ИСПДн, что свидетельствует о полном выполнении требований, предъявляемых к защищенной среде Приказами ФСТЭК №17 от 11.02.2013 и №21 от 18.02.2013. Stack Group получила от VMware самый значимый партнерский статус – Premier Service Provider по программе vCloud Air Network (VSPP), что свидетельствует об одном из лидирующих положений на рынке IaaS. Stack Group по партнерскому соглашению с международной компанией Equinix является единой «точкой входа» в России и СНГ для выполнения любого запроса на создание и развитие инфраструктуры в 145 дата-центрах Equinix по всему миру. Stack Group предоставляет доступ к глобальным сервисам через платформу Equinix Cloud Exchange для организации высоконадежных каналов связи в считанные минуты более чем с 500 облачными провайдерами.