Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures объявили второй этап отбора участников Global Pitch

Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures объявляют о запуске второго этапа отбора участников платформы Global Pitch для международного развития бизнеса российских технологических предпринимателей. Участники 20 проектов финалистов в июне 2018 года встретятся с крупнейшими инвесторами, представителями глобальных фондов и корпораций в Кремниевой долине, под патронажем опытных менторов.

Цель проекта — помочь инвесторам и фондам найти новые конкурентные проекты, а стартапам — крупнейших инвесторов и получить экспертизу мирового уровня. Генеральным спонсором данного проекта является Сбербанк.

«Мы активно развиваем стартапы как внутри Сбербанка, так и поддерживаем российские инновации — внутри страны и за рубежом. Мы рады присоединиться к инициативе Global Pitch, давая возможность нашим аналитикам увидеть потенциально интересные команды для инвестирования и российским командам завоевать зарубежные рынки», — отметил вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин.

«На конференции Russian Startups Go Global’ 2017 мы прослушали 27 презентаций проектов, которых пригласили по результатам первого этапа отбора. С помощью наших коллег из 500 startups и Google for Enterpreneurs были отобраны команды победителей, набравшие максимальные баллы по результатам голосования членов жюри», — отметил Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов и направления международного развития ФРИИ.

«Мы отобрали первую порцию участников и приступили к активной кампании по второму этапу сбору заявок, который продлится до конца февраля. Мы рассчитываем привлечь около 20 команд, которые отправятся вместе с нами на встречу с инвесторами в Кремниевой долине. Для нас важно поддержать талантливые российские команды в непростые для России времена на международной арене. Поскольку этот проект — pro bono, никаких финансовых или иных обязательств у проектов мы не требуем, а расходы на авиабилеты, визы и проживание берем на себя», — сказала руководитель проекта FortRoss Валерия Соколова.

«Мы пригласили к нам лучших инвесторов в Долине — легендарные венчурные фонды, крупнейшие технологические компании Долины и их инвестиционные подразделения, — инвесторов "ангелов", выведших в жизнь не одну успешную компанию. Мы поможем отлично подготовиться: опытные тренеры помогут сделать презентацию и рассказать о себе в нужном свете. Вначале основатели будут выступать перед широкой аудиторией инвесторов. Затем те инвесторы, которые заинтересуются, смогут встретиться с основателями в формате один на один», — сказал управляющий партнер FortRoss Ventures Виктор Орловский.

Завершающий этап отбора пройдет на площадке ФРИИ 1 марта, где экспертная группа, состоящая из представителей ФРИИ, Сбербанка и Fortross Ventures , в ходе презентаций проектов отберет финалистов Global Pitch Russia’ 2018. Итоговый список будет опубликован 5 марта. Заявки можно подавать до 25 февраля на сайте GlobalPitch.vc.

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Сбербанк

Александр Базиян

Пресс-служба

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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

FortRoss Ventures — международная компания, которая инвестирует в проекты AI, fintech, IoT, маркетплейсы, «облачные» технологии, Fintech и blockchain. Размер средств под управлением компании — $175 млн. Тесно сотрудничает со Сбербанком в части поиска, оценки и продвижения портфельных компаний фонда в России и за рубежом.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций. В портфеле фонда 400 компаний. По статистике VentureSource (Dow Jones), ФРИИ входит в топ-5 самых активных венчурных фондов Европы по количеству сделок.