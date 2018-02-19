Росэлектроника предложит свои разработки для системы прослеживаемости товаров

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех совместно с самарской «Интегра-С» предложит собственные микроэлектронные решения для маркировки и организации национальной системы прослеживаемости товаров на основе RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация), интегрированные в уникальную геоинформационную платформу умного города «Интегра-Планета».

Ведущий дизайн-центр холдинга – московский НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», «Интегра-С» и ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития новых сервисов для Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Подписание документа состоялось в ходе форума «Технологии безопасности – 2018», который проходит в Москве.

Оснащение товаров RFID метками позволяет гарантировать их подлинность и отследить весь жизненный цикл, в том числе переход от одного субъекта хозяйственной деятельности к другому – от производителя до конечного потребителя.

Система маркировки будет интегрирована с EDI системой документооборота юридически значимыми товаросопроводительными документами, что открывает широкие возможности для комплексного решения задачи мониторинга товарооборота. Внедрение подобных решений подразумевает разработку специализированных устройств, в том числе мобильных, для считывания и обработки информации, содержащихся в метках.

По замыслу участников соглашения о сотрудничестве, АО «НИИМА «Прогресс» выступит разработчиком микроэлектронной аппаратуры для организации системы мониторинга товарооборота в целях развития ГИСП.

При этом предполагается, что повышению эффективности системы будет способствовать интеграция ГИСП и комплекса геоинформационных сервисов «Интегра-Планета-4D», разработанного «Интегра-С». Комплекс позволяет привязать все задействованные в системе объекты, датчики и устройства, а также соответствующее видеоизображение к географическим координатам и времени.

Таким образом, совместные разработки участников соглашения позволят не только обеспечить мониторинг товаропотоков, но и визуализировать информацию в формате динамического 3D изображения. Например, отображать маршрут движения партий товаров от производителя к продавцу и далее к потребителю на любом временном ряде.

«Сегодня ГИСП охватывает уже около 50 тысяч поставщиков промышленной продукции и предоставляет 147 различных сервисов. Одно из ключевых направлений развития системы – создание единого национального сервиса прослеживаемости товаров. Участие в этой работе ведущих радиоэлектронных предприятий промышленности позволит создать эффективную систему отслеживания продукции на всех этапах жизненного цикла», – отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

ГИСП разработана по заказу Минпромторга с целью повышения эффективности планирования и мониторинга реализации национальной промышленной политики, а также транспарентности и скорости взаимодействия органов власти и хозяйствующих субъектов в сфере промышленности. Фонд развития промышленности выступает оператором ГИСП.