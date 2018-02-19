Oracle покупает разработчика решений для сетевой безопасности Zenedge

Oracle объявила о подписании соглашения о приобретении компании Zenedge, которая помогает защищать критически важные ИТ-системы, развернутые с использованием облачных, локальных или гибридных сред.

В настоящее время клиенты уже применяют межсетевой экран для веб-приложений Zenedge Web Application Firewall (WAF) и продукты Zenedge для предотвращения DDoS-атак (Distributed Denial of Service – распределенные атаки «отказ в обслуживании») для защиты своих приложений, сетей, баз данных и API от вредоносного интернет-трафика. При поддержке алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) продукты Zenedge и функционирующий в режиме 24/7 виртуальный центр обеспечения безопасности (Security Operations Center, SOC) защищают более 800 000 веб-ресурсов и сетей по всему миру.

Oracle предоставляет клиентам на основе подписки полный спектр облачных инфраструктурных сервисов, которые позволяют предприятиям выполнять любую рабочую нагрузку в корпоративной облачной среде, размещаемой на ресурсах Oracle, управляемой и поддерживаемой корпорацией. Решения Zenedge расширяют возможности Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Domain Name System (DNS) за счет инновационных средств защиты приложений и сетей, которые дополняют существующие сервисы безопасности Oracle и его партнеров. Совместно Oracle и Zenedge позволят предприятиям развертывать облачные сервисы с использованием расширенной платформы Oracle Cloud Infrastructure без ущерба для производительности, стоимости, управления или безопасности.

«Заказчикам для запуска своих критически важных бизнес-систем в облаке нужна инфраструктура корпоративного класса, - подчеркивает Дон Джонсон, старший вице-президент Oracle по разработке продуктов. - Oracle Cloud Infrastructure as Service предоставляет ведущие в отрасли облачные сервисы для удовлетворения этих потребностей. В сочетании с разработками Zenedge, Oracle Cloud Infrastructure становится интегрированной сетевой инфраструктурой следующего поколения, обеспечивающей защиту от современных угроз безопасности».

«Клиенты достигают превосходных результатов благодаря инновационным продуктам Zenedge WAF и решениям для уменьшения риска DDoS-атак: от 99% сокращения объемов постороннего трафика на сайте до 99,75% улучшения времени загрузки веб-страниц, - сказал Юрий Фрайман, главный исполнительный директор Zenedge. – И мы как никогда полны энтузиазма, объединяясь с лидером в области облачной инфраструктуры корпоративного уровня, чтобы аналогичные результаты могли получить еще больше клиентов и в большем масштабе».