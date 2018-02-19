Модернизацией сетей доступа «Ростелекома» займется ZTE

ZTE Corporation объявила о победе в тендере с долей в 70% рамочного контракта на поставку оборудования для первого этапа реализации проекта по модернизации сетей доступа российского оператора «Ростелеком».

В рамках проекта «Ростелеком» планирует обеспечить высокоскоростную передачу данных на базе своих уже существующих медных сетей.

Благодаря оборудованию для мультисервисной сети доступа (MSAN) компании ZTE, в которой используются такие технологии, как VDSL, «Ростелеком» сможет завершить первый этап данного проекта. На втором этапе будут внедрены технологии, позволяющие значительно пропускную способность, – G. vectoring и G. fast. В отношении технологических решений для второго этапа «Ростелеком» в настоящее время проводит соответствующие тестирования и формирование требований.

На фоне быстрого развития новых сервисов, основанных на IP-интернете, пользователи предъявляют все более строгие требования к скорости доступа к интернету. «Ростелеком», крупнейший оператор фиксированной связи в России, нуждается в интегрированной платформе доступа, которая предоставляет традиционные телекоммуникационные услуги, а также обеспечивает высокоскоростную широкополосную связь.

Платформа улучшает скорость существующей медно-кабельной сети и поддерживает высокую пропускную способность для новых сервисов, включая видео 4K / 8K и в перспективе AR / VR.

Для модернизации сетевой ШПД инфраструктуры «Ростелекома» ZTE предлагает усовершенствованные модели MSAN C350M / C300M, которые одновременно поддерживает передачу данных по медным и оптическим сетям.

Продукт сокращает капитальные затраты оператора, увеличивая при этом скорость сети, а также обеспечивает плавную эволюцию сети к FTTx, позволяя «Ростелекому» внедрять оборудование MSAN на своих оптических сетях следующего поколения. Это происходит путем освобождения зданий, где раньше находились устаревшие АТС и высокоемкое оборудование с возможностью их последующей продажи или сдачи в аренду, а также утилизации и сокращения существующих медных линий связи.

Сложные климатические условия в большинстве регионов России предъявляют повышенные требования к производительности оборудования. ZTE оснащает свои продукты литиевыми батареями, которые способны долго функционировать при низких температурах, и поставляет специальные термостойкие, пыле- и влагостойкие наружные шкафы, гарантирующие надежное и стабильное интернет и голосовое соединение. Эти меры позволяют эффективно решать задачу по развертыванию платформы доступа MSAN на открытом воздухе.

В оборудовании MSAN производства ZTE применяется ряд энергосберегающих инноваций, в том числе интеллектуальная технология электроснабжения и чипы ASIC более высокой плотности, которые снижают потребление энергии на порт более чем на 30% по сравнению со средним показателем в отрасли, что значительно сокращает эксплуатационные расходы.

В настоящее время оборудование MSAN производства компании ZTE используют более 50 операторов по всему миру, общее количество портов составляет более 10 миллионов единиц.