«Мегафон» и власти Кубани договорились о совместном развитии цифровой экономики

«Мегафон» и администрация Краснодарского края договорились о сотрудничестве до 2022 года на площадке Российского инвестиционного форума. Свои подписи поставили заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец и директор Кавказского филиала «Мегафона» Анатолий Горбунов.

Соглашение призвано объединить усилия представителей государства и бизнеса для экономического развития края и повышения качества жизни граждан благодаря внедрению инновационных проектов и развитию телекоммуникационной инфраструктуры в рамках программы «Цифровая экономика». В рамках сотрудничества «Мегафон» продолжит развитие телеком-инфраструктуры в Краснодарском крае и будет развивать новые стандарты связи в городах и самых отдалённых территориях региона.

«"Мегафон" традиционно рассматривает Краснодарский край как стратегически важный для бизнеса регион, активно участвует в государственной программе "Цифровая экономика" и инвестирует в цифровые решения и социальные инициативы на территории края, – сказал Анатолий Горбунов, директор Кавказского филиала «Мегафона». – Мы реализовали масштабный проект «Безопасный город» в Сочи, обладаем экспертным опытом в строительстве надёжной инфраструктуры к таким масштабным мероприятиям, как Олимпийские игры-2014, Кубок Конфедераций-2017 и XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В этом году мы предоставим инфраструктуру для оказания услуг связи в рамках мероприятий Чемпионата мира по футболу на территории Краснодарского края, а также продолжим обеспечивать жителей региона самыми современными цифровыми услугами и реализовывать социально-благотворительные инициативы».

«Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на формирование и развитие цифровой, «умной» экономики в нашем регионе, ведь сегодня жители Краснодарского края активно пользуются новыми возможностями услуг связи, в том числе сайтами муниципалитетов и органов исполнительной власти, а также порталом "Госуслуги.ру" с любых мобильных устройств в разных точках Краснодарского края. Заключение соглашения с "Мегафоном" позволит нам выйти на новый уровень взаимодействия в вопросах повышения инвестиционной привлекательности региона и улучшения качества жизни населения», - отметил заместитель главы Администрации Краснодарского края Василий Швец.