«Лаборатория Касперского» присоединилась к московскому проекту «Чудо техники»

«Лаборатория Касперского» стала партнером онлайн-проекта «Чудо техники», который был создан при поддержке Правительства Москвы для оказания помощи жителям города в настройке и восстановлении компьютерных систем и ремонте цифровых устройств. Компания предоставила технологии для обнаружения и удаления вредоносных программ, а в ближайшем будущем также планирует поделиться своими обучающими материалами, которые помогут пользователям овладеть навыками безопасного поведения в интернете.

С помощью решений «Лаборатории Касперского» специалисты проекта «Чудо техники» смогут провести диагностику цифрового устройства пользователя на наличие вирусов и, в случае обнаружения каких-либо зловредов, оперативно удалить их и вылечить зараженную систему. Подобная услуга доступна как в формате разовой поддержки, так и в виде неограниченной технической поддержки на протяжении года. Стоимость услуг варьируется от 940 до 4500 руб.

«Цифровые устройства стали важными спутниками и помощниками людей в современном мире. Наши регулярные опросы говорят о том, что число гаджетов в российских домах постоянно увеличивается, и о них надо заботиться – поддерживать их работоспособность, защищать от ужасающего многообразия киберугроз, обеспечивать конфиденциальность хранимой на них информации. Мы рады присоединиться к проекту «Чудо техники», поскольку этот сервис действительно помогает людям легко решать важные вопросы в удобном формате», – отметил Андрей Голубев, менеджер по интернет-проектам «Лаборатории Касперского».

«Проект «Чудо техники» развивается и предлагает москвичам все больше сервисов и услуг. Наша основная задача – удовлетворять самые актуальные потребности пользователей цифровых гаджетов, предоставляя им максимально удобные инструменты и помощь высококвалифицированных специалистов. Защита от вредоносных программ сегодня стала по-настоящему критически важной задачей, и, разумеется, мы не могли оставить ее без внимания. Мы рады, что нашим партнером в этом направлении стала «Лаборатория Касперского» с ее новаторскими технологиями и многолетним опытом борьбы с киберугрозами», – сказал Иван Бутурлин, руководитель проекта «Чудо техники».

Проект «Чудо техники» создан при поддержке Правительства Москвы для решения проблемы роста количества случаев мошенничества со стороны сервисных центров и выездных мастеров. Цель проекта – легализация рынка ИТ-услуг по техподдержке и ремонту компьютерной и коммуникационной техники и создание единых стандартов качества оказания услуг. Городской сервис является платформой-агрегатором, объединяющей легальные сервисные центры Москвы, и успешно функционирует с ноября 2016 года. В рамках проекта осуществляется ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, фотоаппаратов и другой техники. Платформа распределяет заявки на ремонт между проверенными сервисными центрами, обеспечивает прозрачное ценообразование, контролирует качество и сроки ремонта. Проект держит высокий уровень оказания услуг – 84% пользователей довольны качеством и готовы рекомендовать сервис друзьям. В 2017 году «Чудо техники» стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания 2017».