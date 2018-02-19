IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория»

IBS объявила о завершении комплексной модернизации систем аналитической отчетности в торговой компании «Виктория», входящей в группу «Дикси». В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровождения ИТ-систем IBS в максимально сжатые сроки обновила систему SAP BW до версии NW7.4.

Торговая компания «Виктория» управляет 130 магазинами, расположенными в Москве, Калининграде, Московской и Калининградской областях.

Для управления бизнес-аналитикой в компании используется решение SAP BW. По результатам конкурсного отбора партнером «Виктории» по модернизации SAP стала компания IBS - крупнейший поставщик услуг по сопровождению решений SAP в России. IBS является сертифицированным партнером SAP по эксплуатации и развитию приложений и осуществляет постоянную поддержку решений SAP для более чем 40 крупных российских и международных компаний. IBS предложила клиенту оптимальное решение с точки зрения качества, стоимости и сроков реализации.

В ходе проекта команда Центра аутсорсинга и сопровождения ИТ-систем IBS модернизировала системы аналитической отчетности заказчика на базе ПО SAP BW версии NW7.0 до версии NW7.4. Система SAP BW в компании «Виктория» является бизнес-критичной, и её модернизация была проведена специалистами IBS с учетом данной специфики – без простоев и ухудшения качества работы. Кроме того, команда IBS реализовала комплекс работ по адаптации и улучшению существующих доработок системы для гарантии их стабильной работы в новой версии.

На данный момент проект модернизации завершен, системы SAP работают в продуктивном режиме, специалисты IBS осуществляют гарантийную поддержку систем. Также команда IBS предоставила клиенту инструментарий для развития системы, в том числе с перспективой перехода на решение SAP HANA.

«Компания IBS показала себя как гибкий и надежный партнер в вопросах модернизации и поддержки решений SAP. Благодаря качественной работе специалистов IBS нам удалось выйти на новый уровень эксплуатации аналитических систем – как за счет возможностей SAP BW в версии NW7.4, так и благодаря оптимизации ландшафта. Теперь мы можем переключить ресурсы внутренних служб на дальнейшее развитие систем и другие значимые задачи по повышению эффективности бизнеса торговой компании «Виктория» и всей Группы», - отметил Владимир Муравьёв, ИТ-директор ГК «Дикси».

«Уникальные подходы к предоставлению сервиса и знания специалистов IBS позволили нам предложить заказчику оптимальный план модернизации с точки зрения качества и сроков. Мы благодарны команде ГК «Виктория» за плодотворное сотрудничество и возможность участия в интересном и масштабном проекте», - сказал Григорий Четий, директор по продажам в компании IBS.