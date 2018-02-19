Главгосэкспертиза РФ запустила подсистемы второй очереди ИАС ЦС

Главгосэкспертиза России сообщила о запуске двух новых подсистем информационно-аналитической системы ценообразования в строительстве (ИАС ЦС) – подсистемы расчета укрупненных нормативов цены строительства и подсистемы интеграции.

ИАС ЦС и ФГИС ЦС разработаны компанией «БАРС Груп».

Во ФГИС ЦС реализована возможность сбора и обработки данных о заработной плате, цене материалов, оборудовании, изделиях, конструкциях, а также машинах и механизмах. В результате формируются сметные цены строительных ресурсов, которые размещаются во ФГИС ЦС.

В подсистемах второй очереди рассчитываются укрупнённые нормативы цены строительства и создаются ресурсно-технологические модели. Также туда включен модуль логистики, определяющий стоимость перевозки строительных ресурсов и подсистема интеграции, которая отвечает за информационное взаимодействие с внешними системами, включая ФГИС ЦС.

Подсистема расчета укрупненных нормативов цены строительства обеспечивает разработку укрупненных сметных нормативов, позволяет осуществлять расчеты стоимости перевозки материалов и оборудования с учетом экономически эффективных маршрутов транспортировки грузов. Функционал подсистемы позволяет производить локальные сметные расчеты ресурсным методом, импортировать полученные в ходе расчета сметы в форматах xml, arp, xlsх. Кроме того, предусмотрена возможность автоматического создания объектных ресурсных ведомостей и ресурсно-технологических моделей с распределением затрат по разделам и синхронизацией данных при их изменении.

Подсистема интеграции обеспечивает процесс обмена данными с ФГИС ЦС.