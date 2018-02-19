Fujitsu представит новые квантовые и мобильные технологии на MWC

Fujitsu в рамках Mobile World Congress 2018 планирует представить собственные компьютерные разработки в области квантовых вычислений. Гости выставки смогут узнать, как технологии Fujitsu решают реальные задачи, стоящие перед компаниями из различных секторов экономики.

На стенде A80 в зале №5 будет представлена вычислительная архитектура Digital Annealer. В ее основе лежат цифровые схемы, работающие на базе квантовых технологий, призванные многократно ускорить решение комбинаторных задач. Эта революционная технология Fujitsu объединяет классические вычислительные архитектуры и квантовые компьютеры. Она предоставляет пользователю гигантский объем вычислительных ресурсов, который можно развернуть в уже существующих инфраструктурах.

В компьютере Digital Annealer используется традиционная полупроводниковая технология с гибкой настройкой конфигурации схем. Такая особенность позволяет применять решение в более широком спектре задач по сравнению с имеющимися на данный момент квантовыми архитектурами. Квантовые компьютеры требуют установки специальных охладителей для поддержания крайне низких температур, вплоть до абсолютного ноля (-273 градусов по Цельсию).

Напротив, Digital Annealer может работать при комнатной температуре. Система устанавливается в обычную стойку в ЦОДе, что невозможно в случае квантовых компьютеров, для которых требуется особая дорогостоящая инфраструктура. Именно поэтому Digital Annealer идеально подходит для обработки практических комбинаторных задач, включая сравнение молекулярных подобий при разработке новых лекарств и оптимизацию инвестиционных портфелей.

В этом году девизом Fujitsu стала фраза «Инновации, ориентированные на человека – Строим цифровое будущее вместе». Компания продемонстрирует, как передовые информационные технологии предоставляют дополнительные преимущества заказчикам из разных сегментов экономики, включая автомобильную, обрабатывающую промышленность и транспорт.

В рамках выставки Mobile World Congress 2018 в Барселоне Fujitsu представит ряд мобильных технологий, ускоряющих цифровую трансформацию бизнеса. На стенде Fujitsu участники познакомятся с практическими примерами использования новых технологий следующих направлений. Трансформация автомобильной промышленности: автомобили будущего с расширенными возможностями сетевых подключений и летательные системы. Построение систем «интеллектуальный город» с помощью сервиса SPATIOWL. Переход к Индустрии 4.0, работающей на платформе INTELLIEDGE. Будущее искусственного интеллекта: примеры повышения скорости работы бизнеса. Практическое внедрение технологии 5G. Virtual Private Digital Exchange (VPX) компании Fujitsu: внедрение технологии блокчейн для использования защищенных данных в различных отраслях. Новые гиперподключенные сервисы Fujitsu: Гибридные ИТ (Hybrid IT), Цифровое рабочее место (Digital Workplace) и Сетевые управляемые сервисы (Network Managed Services).