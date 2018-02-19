Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Мегатель»

Cloud4Y объявила об организации облачной инфраструктуры для компании «Мегатель». Компания "Мегатель" основана в 1992 году. Основным направлением деятельности компании является разработка семейства систем биллинга «ФонексПро» для автоматизации расчетов услуг телефонной связи и интернет-соединений. Также компания выполняет проекты по интеграции собственных систем биллинга с программными продуктами в области управления взаимоотношениями с клиентами, системами администрирования сетей связи и системами безопасности.

На сегодняшний день в активе компании более 3000 успешных внедрений. Среди клиентов «Мегатель» операторы связи, предприятия транспорта, нефтегазовой и металлургической отраслей, гостиницы и банки, страховые компании и многие другие организации. География установок систем биллинга «ФонексПро» охватывает практически все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках договора корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил заказчику инфраструктуру и лицензии для программного обеспечения. В результате, сотрудники получили возможность работать независимо от местоположения по протоколу RDP, позволяющему всесторонне взаимодействовать с удаленными рабочими столами. Важными преимуществами при этом являются гибкость, легкость масштабирования и возможность оплаты в соответствии с объемом потребления IT-услуг.

Решение в пользу облачного хостинга при выборе Cloud4Y гарантирует бесперебойную и непрерывную работу облака (SLA 99,982%), регулярное резервное копирование баз данных любых объемов и ответственность провайдера за конфиденциальность и защиту корпоративной информации.

Облачная инфраструктура Cloud4Y строится на базе решений VMware vSphere с управлением по средствам VMware vCloud Director 9.0. Для обеспечения гарантированной доступности надёжное серверное и сетевое оборудование размещено в сети дата-центров уровня Tier III, объединённых оптическим кольцом высокой доступности с дублированными каналами связи.