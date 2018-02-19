Citrix и IDC: 94% компаний модернизируют структуру сетей для упрощенной доставки приложений

Citrix представила итоги опроса IDC, в котором приняли участие компании из разных отраслей: финансы, страхование, медицина и многие другие. В среднем их выручка составляет около $300 млн в год, затраты на ИТ-инфраструктуру – порядка $3 млн.

Аналитики выяснили, что основные цели перехода от локальной модели к концепции доставки приложений на пользовательские устройства из облака – повышение безопасности и снижение затрат, в том числе за счёт повышения эффективности работы ИТ-отделов и специалистов. Постепенно гибридные и мультиоблачные технологии становятся «новой нормой» для компаний, которые внедряют облачные среды.

Сам процесс адаптации имеющейся архитектуры под доставку приложений может оказаться достаточно сложным и дорогим. Чтобы помочь компаниям справиться с миграцией и не понести убытки, Citrix и IDC суммируют опыт респондентов и публикуют основные тезисы.

Только 24% организаций уверены, что их сети полностью удовлетворяют требованиям, необходимым для переноса ПО в гибридное облако.

82% опрошенных компаний полагают, что их текущая архитектура сети слишком сложна для переноса приложений в облако. 76% респондентов сообщили, что их сети полностью не готовы (36%) или частично не готовы (40%).

В ходе исследования была выявлена высокая потребность в комплексном подходе при реализации стратегии доставки приложений. Большинство организаций (98%) склоняются к единому решению вместо интеграции различных систем от нескольких производителей.

Возможно, компаниям потребуется изменение имеющихся приложений перед тем, как они «мигрируют в облако», полагают аналитики. Поэтому бюджеты на разработку ПО эффективнее расходовать на развитие и модернизацию своих приложений.

Доставка виртуальных приложений через облако позволяет компаниям получить достаточно гибкую и динамичную инфраструктуру. Ее преимуществами они смогут воспользоваться только в том случае, если откажутся от процессов и методов работы, которые применяются для традиционных центров обработки данных. Иначе все ресурсы и инвестиции окажутся напрасными.

Подробные результаты исследования доступны по ссылке.