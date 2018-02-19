Axoft стал дистрибутором Astra Linux в России

Axoft и «РусБИТех-Астра» объявили о подписании дистрибуторского соглашения. Флагманский продукт вендора – российская операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition. Дистрибутор сосредоточится на встраивании решения в общую концепцию импортозамещения компании. Территория действия договора – Россия.

Основной драйвер продаж решений, предлагаемых «РусБИТех-Астра» – импортозамещение. Компания проводит работы, направленные на дальнейшее совершенствование и улучшение потребительских свойств операционных систем и средств виртуализации, повышение их качества и защищенности. Ежегодно происходит выпуск новых версий операционной системы Astra Linux, в которой реализовывается ряд функциональных возможностей. Заключенное соглашение даст возможность партнерскому каналу Axoft продавать надежное, проверенное временем и защищенное решение.

Главный продукт вендора – Astra Linux Special Edition, операционная система специального назначения, основанная на ядре Linux. ОС обеспечивает защиту информации, содержащую сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно». В настоящий момент доступны редакции продукта для таких типов платформ, как x86, IBM POWER, IBM System Z, ARM и т.д.

Целевая аудитория продуктов производителя – коммерческие и государственные структуры на территории Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Astra Linux Special Edition обладает всеми необходимыми сертификатами ФСТЭК, ФСБ и Министерства обороны Российской Федерации. По данным TAdviser, разновидности Linux используются в 24% федеральных государственных информационных систем в качестве серверных ОС. В Axoft продажи ОС на базе Linux в 2017 году выросли на 12%.

«На текущей момент портфель Axoft в части импортозамещения, пожалуй, самый широкий среди всех дистрибуторов. Благодаря Astra Linux, одному из самых популярных в России дистрибутивов Linux, мы не только усиливаем наш портфель отечественного ПО, но и предоставляем заказчикам наших партнеров надежное и проверенное решение. Заключенное соглашение дает вендору доступ к партнерской сети Axoft, имеющей большой опыт в продвижении продуктов импортозамещения. Производитель обладает компетенциями в области работы на федеральном уровне, наши партнеры помогут ему расширить клиентскую сферу до уровня региональных органов исполнительной власти, полугосударственных компаний и всех организаций, желающих перейти на отечественное ПО», – сказал Евгений Куртуков, руководитель отдела поддержки и развития продаж компании Axoft.

«Мы рады сотрудничеству с крупным и успешным дистрибутором – компанией Axoft. Уверены, что взаимовыгодное партнерство будет способствовать дальнейшему продвижению наших продуктов на отечественном рынке», – отметил коммерческий директор «РусБИТех-Астра» Антон Бугрецов.