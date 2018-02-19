Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин

Ascreen объявила о торжественном открытии экспозиции «Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны» в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» Южно-Сахалинске. Разработкой концепции, проектированием и реализацией проекта занималась Ascreen. Несмотря на масштабность, проект удалось реализовать в очень сжатые сроки - всего за несколько месяцев.

Экспозиция занимает помещение большого зала в здании Комплекса и состоит из нескольких тематических зон, рассказывающих как о предвоенных годах, так и о Сахалине и Курилах в период Второй мировой войны.

Была проведена работа по разработке единого визуального стиля, проектированию стендов, созданию скульптурных композиций, витрин, аудиовизуальных и мультимедийных комплексов, информационно-справочной системы и системы централизованного управления всей экспозицией, наполнению текстовыми и графическими материалами, видеороликами.

Одними из самых эффектных решений стали «виртуалоскопы», через которые можно увидеть оживающих оленей на фоне сахалинских пейзажей, мэппинг, проецирующий ход боевых действий на макет островов, динамический терминал, представляющий собой макет корабля, который можно двигать. При этом на ЖК-панели отображается боевой путь судна.

«Экспозиции сделаны в традиционном музейном ключе. Здесь витрины, предметы, артефакты. И конечно, так как у нас, современные условия, мы не можем обойтись без мультимедийных средств. Создано хорошее сочетание того и другого», - сказала Елена Самойлова из ММК «Победа».

«Учитывая серьезность темы, которой посвящена экспозиция, очень важно было выбрать уместный язык повествования: увлекательный, но не развлекательный - и деликатно сочетать музейный предмет с современными мультимедийными технологиями», - отметили представители команды Ascreen.

ММК «Победа» - это новый музей в Южно-Сахалинске, который открылся осенью 2017 г. Формирование постоянной экспозиции осуществляется «в режиме реального времени». В ММК также проходят временные выставки, проводятся культурно-массовые мероприятия, и читают тематические лекции.