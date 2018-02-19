«Альфа-Банк» и Ingenico обеспечат международные интернет-магазины процессингом банковских карт

«Альфа-Банк» и Ingenico объявили о том, что совместными усилиями обеспечат международным интернет-магазинам обработку как трансграничных, так и местных платежей с использованием банковских карт. Альфа-Банк стал участником в глобальной сети эквайринговых партнеров Ingenico. Работа по техническому подключению завершена, интернет-магазины уже могут использовать местный процессинг.

Российский рынок представляет значительные возможности для международных интернет-магазинов. Темпы роста электронной коммерции в России опережают европейские на 17%, и практически 2 из 3 онлайновых потребителей в России делают покупки в зарубежных магазинах, что указывает на их заинтересованность в международных брендах.

Группа Ingenico осуществляет процессинг онлайновых и мобильных платежей для многих крупнейших мировых компаний. В то время как многие из этих компаний уже продают товары российским потребителям, подключение локального эквайера позволит увеличить конверсию и скорость проведения операций, а в некоторых случаях и оптимизировать затраты на проведение платежей. Благодаря переходу на процессинг «Альфа-Банка», эти торгово-сервисные предприятия смогут повысить свою успешность, уменьшить риск и улучшить потребительский опыт. Альфа-Банк полностью интегрирован в качестве местного эквайера для Ingenico, и поэтому на стороне торгово-сервисного предприятия не требуется внедрять никакие технические средства.

«Российским потребителям нравится совершать покупки в онлайне, и они все больше покупают у международных торгово-сервисных предприятий, однако процесс оплаты может вызывать затруднения, если банк-эквайер находится вне России», - сказал Алексей Голенищев, директор по мониторингу электронного бизнеса «Альфа-Банка». - Ingenico работает со многими крупнейшими мировыми онлайновыми торгово-сервисными предприятиями, и совместно мы можем связать эти предприятия с российскими потребителями, обеспечив эффективно интегрированный процесс, выгодный всем сторонам, благодаря средствам для осуществления эквайринга внутри страны, которые у нас имеются».

«Россия - перспективный рынок, в котором огромный потенциал для международных торгово-сервисных предприятий. Наши клиенты много лет ищут способы оптимизировать свою работу в России», - отметил Майк Гудинаф (Mike Goodenough), вице-президент по стратегическим партнерствам в сфере электронных платежей, Группа Ingenico. Альфа-Банк - это один из наиболее инновационных, технически развитых российских банков, один из трех ведущих эквайеров на местном рынке. Сейчас, благодаря партнерству с Альфа-Банком, мы можем предложить своим торгово-сервисным предприятиям уникальное решение, простое для внедрения и немедленно демонстрирующее результаты».