«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Адыгея

«Ростелеком» на Российском инвестиционном форуме в г. Сочи заключил соглашение с Республикой Адыгея о совместной деятельности в сфере развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Соглашение скреплено подписями главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Документ предусматривает создание в регионе благоприятных условий для развития комплексных государственных информационных систем и коммуникаций, качества жизни людей и доступности услуг связи.

Мурат Кумпилов, Глава Республики Адыгея, отметил: «Заключение этого соглашение отражает наше намерение совместно с «Ростелекомом» развивать инфраструктуру связи в Адыгее, в том числе в рамках проекта устранения цифрового неравенства для доступа граждан, приоритетных объектов социальной инфраструктуры, органов власти и бизнеса к современным цифровым сервисам. Я уверен, что эти действия окажут значительное влияние на развитие региона и позволят активно реализовывать программу «Цифровая экономика» в республике».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «За последние три года «Ростелеком» инвестировал в телекоммуникационное развитие Адыгеи около 62 млн рублей. Наше сотрудничество в рамках соглашения предусматривает как собственные инвестиции «Ростелекома», так и схему государственно-частного партнёрства. Это позволит создать в регионе благоприятную цифровую среду для развития социально-экономической деятельности, развития проектов отраслевой информатизации, а также повысить уровень безопасности и качество жизни людей».

В рамках подписанного соглашения «Ростелеком» продолжит активную реализацию проекта по устранению цифрового неравенства в Адыгее с возможностью включения дополнительных населенных пунктов, а также подключения к «оптике» ЛПУ в республике. Кроме того, компания готова участвовать в конкурсах по реализации комплекса систем, входящих в АПК «Безопасный город», и проектов в сфере повышения энергосбережения и энергоэффективности.