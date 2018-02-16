«Ростелеком» и Краснодарский край расширяют сотрудничество

«Ростелеком» и администрация Краснодарского края в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи заключили соглашение о совместной деятельности в сфере развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Документ подписан главой администрации (губернатором) Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

Соглашение определяет сотрудничество сторон в развитии инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций, повышение качества предоставляемых услуг связи и реализации инвестиционных проектов в направлении энергосбережения. При этом стороны руководствуются приоритетами, определенными программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», отметил: «Это первое в истории компании соглашение с Администрацией Краснодарского края. Мы надеемся, что сегодняшние договоренности дадут новый импульс в развитии «цифровой экономики» на Кубани. Руководство края со своей стороны будет способствовать скорейшей реализации таких проектов, как устранение цифрового неравенства, подключение к «оптике» лечебно-профилактических учреждений, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, в области безопасности и жилищно-коммунального хозяйства».