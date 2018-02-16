Positive Technologies обнаружила уязвимости в популярной программе управления сетью

Эксперты Positive Technologies Вячеслав Москвин и Антон Вайчикаускас выявили уязвимости в Ipswitch WhatsUp Gold. Это программное обеспечение предназначено для автоматического обнаружения сетевых ресурсов и их взаимосвязи, отслеживания состояния и доступности сети, а также для управления конфигурациями.

«Использование уязвимой версии WhatsUp Gold в промышленном предприятии может привести к киберинцидентам, в том числе к нарушению производственного процесса, — говорит руководитель отдела безопасности промышленных систем управления Positive Technologies Владимир Назаров. — У таких продуктов может быть доступ к значительной части сетевого оборудования, включая сетевые устройства, расположенные в технологическом сегменте. Поэтому особенно важно своевременно устранять обнаруженные уязвимости в подобных программах, потому что они представляют особый интерес для злоумышленников».

Первая уязвимость (CVE-2018-5777) в Ipswitch WhatsUp Gold позволяет удаленному атакующему воспользоваться неправильной конфигурацией TFTP-сервера и выполнить произвольные команды в операционной системе самого сервера. Злоумышленник может получить доступ ко всей информации на сервере, а также создать плацдарм для последующего развития атаки на сетевую инфраструктуру.

Вторая уязвимость (CVE-2018-5778) связана с недостаточной фильтрацией пользовательского ввода на некоторых веб-страницах WhatsUp Gold и возможностью выполнить SQL-инъекцию. В зависимости от настроек СУБД[1] это может предоставить злоумышленнику различные возможности, от несанкционированного полного доступа к базе данных этого ПО — до выполнения произвольного кода. В результате атакующий может получить доступ к учетным данным для управления сетевым оборудованием, хранящимся в базе данных уязвимой системы.

Для устранения обнаруженных уязвимостей необходимо обновить WhatsUp Gold до версии не ниже WhatsUp Gold 2017 Plus Service Pack 2 (v.17.1.2).