«Платформа ОФД» представила партнерский сервис «Обратное партнерство»

«Платформа ОФД» усовершенствовал сервис по получению целевых запросов клиентов для компаний-партнеров. Система «Обратное партнерство» позволяет представителям партнерской сети ОФД увеличивать клиентскую базу и получать новые заказы.

Пользователям кассовой техники, предпринимателям, это обеспечивает оперативное обслуживание и профессиональную поддержку по вопросам работы в рамках 54-ФЗ, - в непосредственной близости от места нахождения бизнеса.

Услуга предоставляется партнерам «Платформа ОФД» на бесплатной основе, и дает возможность получать запросы не только по сервисному обслуживанию, но и по установке кассовой техники, подключению других услуг.

Сервис «Обратное партнерство» действует в партнерской сети по всей России. В ближайшее время система будет масштабирована.