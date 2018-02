Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям Configure, Price and Quote (CPQ)

Oracle объявила о позиционировании в сегменте лидеров в первом магическом квадранте Gartner по решениям CPQ (Gartner 2018 Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites). Компания получила данную высокую оценку за полноту своей стратегии и способность ее реализовывать.

Технология CPQ традиционно рассматривалась лишь как инструмент продаж. Однако с ростом ожиданий заказчиков и требований к сотрудникам отделов продаж, которые должны добиваться больших результатов с меньшими затратами, она превратилась в ключевой фактор, обеспечивающий улучшенный покупательский опыт и высокое качество обслуживания клиентов. Oracle CPQ Cloud – одно из немногих расширяемых корпоративных облачных решений, поддерживающих полный процесс «quote-to-cash» - от запроса клиента до выполнения заказа. Оно обладает встроенными возможностями искусственного интеллекта и готовыми средствами интеграции с системами клиентского обслуживания (Customer Experience, CX) и ERP-системами. Это позволяет предприятиям повысить эффективность продаж и увеличить доход.

«В современной высококонкурентной среде клиентский опыт должен быть частью организационной культуры организации, ее корпоративной ДНК. Решение Oracle CPQ Cloud позволяет модернизировать процесс продаж. Результатом становится не имеющий аналогов клиентский опыт по всем доступным каналам. Одновременно увеличивается количество пользователей и средний размер и объем сделок, - сказал Кен Вольпе (Ken Volpe), старший вице-президент по разработке приложений Oracle. - Мы считаем, что признание аналитической компанией Gartner лидирующих позиций корпорации Oracle в данной области является результатом наших инвестиций и и укрепляет наше стремление помочь заказчикам достичь более высокой эффективности продаж».

Из 11 вендоров, которых аналитики Gartner оценивали в своем магическом квадранте по приложениям Configure, Price and Quote, Oracle была спозиционирована в лидерах, исходя из ее способности реализовывать стратегию, включая такие направления, как возможности текущих продуктов/сервисов (Product or Service), оценка финансового состояния вендора в целом (Overall Viability), способность реагировать на требования рынка для достижения конкурентного успеха и обеспечения потребностей клиентов (Market Responsiveness and Track Record), эффективность маркетинга (Marketing Execution), эффективность каналов продаж и ценообразование (Sales Execution/Pricing), отзывчивость к требованиям рынка/историю реагирования на предыдущие требования (Market Responsiveness and Track Record), клиентский опыт (Customer Experience) и операционную деятельность (Operations), а также за полноту стратегии, в том числе понимание рынка (Market Understanding), маркетинговую стратегию (Marketing Strategy), стратегию продаж (Sales Strategy), стратегию предложения (продуктов) (Offering (Product) Strategy), бизнес-модель (Business Model), вертикальную/отраслевую стратегию (Vertical/Industry Strategy), инновации и географическую стратегию (Geographic Strategy).

Согласно Gartner, вендоры, позиционируемые как лидеры, «способны реализовывать свою стратегию в продуктах и услугах, а также демонстрировать значительные бизнес-результаты в виде доходов и прибыли. У лидеров есть значимые успешные проекты с клиентами из различных отраслей и многочисленные подтвержденные успешные проекты развертываний для более, чем 500 пользователей. Они демонстрируют устойчиво высокий уровень удовлетворенности клиентов. Также лидеры часто являются вендорами, относительно которых себя оценивают другие поставщики, присутствующие на рынке».

Oracle CX Cloud Suite предоставляет организациям более эффективный подход к управлению клиентским опытом и инициативам по трансформации бизнеса. Предлагая надежную бизнес-платформу, которая соединяет данные, опыт и результаты, Oracle CX Cloud Suite помогает заказчикам упростить ИТ, обеспечить инновационный клиентский опыт, достичь предсказуемых и ощутимых результатов бизнеса. Oracle CX Cloud Suite включает Oracle Commerce Cloud, Oracle Marketing Cloud, Oracle Sales Cloud и Oracle Service Cloud.

Полный текст отчета Gartner’s 2018 Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites доступен по ссылке.