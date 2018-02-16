«МультиКарта» внесена с реестр операторов фискальных данных

«МультиКарта» объявила о получении разрешения на обработку фискальных данных. Соответствующий приказ Федеральной налоговой службы опубликован на интернет-сайте nalog.ru. Статус оператора подтверждает готовность «МультиКарты» к работе с конфиденциальными фискальными данными и позволит ей в ближайшей перспективе предоставлять торговым предприятиям сервис по обработке фискальных документов в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Генеральный директор «МультиКарты» Кирилл Свириденко отметил, что компания имеет большой опыт работы с конфиденциальной информацией, на протяжении 25 лет она обеспечивает обработку операций по платежным картам для банков-партнеров и агрегаторов.

«Для получения статуса оператора фискальных данных нам потребовалось провести серьезную подготовительную работу – получить необходимые лицензии, построить центр обработки фискальных данных на базе компании, ввести в эксплуатацию специализированный программный-аппаратный комплекс, протестировать работу кассовой техники. Уже в скором времени мы сможем поддержать бизнес-инициативы наших клиентов согласно требованиям законодательства РФ и предоставить рынку комплексный продукт – «ОФД+эквайринг+сервис», - сказал Кирилл Свириденко.