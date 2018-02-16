«Лаборатория Касперского» запустила онлайн-тренинг для IT-специалистов широкого профиля

«Лаборатория Касперского» представила новый интерактивный тренинг Cybersecurity for IT Online. Тренинг предназначен для IT-специалистов широкого профиля и развивает у них базовые компетенции в области информационной безопасности.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», каждая вторая компания обеспокоена недостаточной осведомленностью сотрудников о проблемах кибербезопасности. Одна из причин такой статистики — нехватка базовых навыков работы с инструментами информационной безопасности у специалистов служб IT-поддержки.

Cybersecurity for IT Online — модульный онлайн-тренинг с интерактивной программой, которая позволяет IT-специалистам получить практические навыки распознавания возможных сценариев атак, а также овладеть механикой предварительного сбора данных об инцидентах для их передачи в службу информационной безопасности. Тренинг включает четыре тематических модуля: вредоносное ПО; потенциально нежелательные программы и файлы; основы расследования киберинцидентов; реагирование на фишинг и поиск информации в открытых источниках.

Каждый из модулей включает небольшой теоретический блок, а также от 4 до 10 практических упражнений. Рекомендованный подход к тренингу предусматривает, что участники проходят обучение в течение года, затрачивая на этот процесс не более часа в неделю.

Усилив экспертизу в области информационной безопасности, IT-специалисты помогут компаниям-работодателям улучшить первый периметр защиты, сократить число киберинцидентов, научившись распознавать киберугрозы по косвенным признакам, бороться с фишингом, а также замечать подозрительную активность внутри корпоративной сети для последующей блокировки действий злоумышленников.

26 февраля стартует Всероссийский чемпионат по IT-безопасности для системных администраторов, основанный на тренинге Cybersecurity for IT Online. Во время чемпионата специалистам предложат попробовать свои силы в обнаружении различных киберугроз, и еженедельно 10 наиболее смекалистых и осмотрительных (подозрительных) админов получат ценные призы «Лаборатории Касперского». Тройка лучших по итогам всего чемпионата будет награждена мощным игровым компьютером, 4K UHD телевизором и квадрокоптером.

«Cложность киберугроз постоянно растет, а вместе с этим трансформируется роль IT-специалистов и сотрудников технической поддержки. Сегодня профессионалам в этой сфере как никогда необходимы навыки работы с базовым минимумом инструментов информационной безопасности. Поэтому мы создали простой и интересный тренинг в онлайн-формате с решением реальных задач, который занимает не более часа в неделю, — сказал Вячеслав Борилин, руководитель программы Kaspersky Cybersecurity Awareness «Лаборатории Касперского». — Наша цель — не просто дать IT-специалистам новые знания в области информационной безопасности, но и помочь им действовать эффективнее в случае кибератак, выполняя роль первой линии защиты компании».

Тренинг Cybersecurity for IT Online входит в портфель корпоративных образовательных решений Kaspersky Security Awareness и доступен для заказа по ссылке.