HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса

HP Inc. представила новые ПК, мониторы и аксессуары для бизнес-заказчиков. В числе новинок – ноутбуки серии HP EliteBook 800, четыре новых 4К монитора, мобильные рабочие станции HP ZBook 14u/15u, док-станция HP Thunderbolt Dock G2, а также обновления для ряда функциональных возможностей этих ПК.

«Индустрия ПК изменилась, и корпоративные устройства прошлого больше не отвечают потребностям современного бизнеса, — сказал Бенуа Боннафи, вице-президент подразделения персональных систем для бизнеса HP Inc. в регионе EMEA. — Представленные EliteBook и ZBook устанавливают новые стандарты дизайна, производительности и функциональности. Предлагая пользователям невероятно тонкие устройства и самые современные функции безопасности, HP полностью меняет представления о том, каким должен быть ПК для бизнеса».

Каждое из анонсированных устройств имеет дизайн премиум-класса, ранее используемый лишь в серии HP EliteBook 1000. HP EliteBook 800 — это инструмент для удаленной работы и один из первых в мире бизнес-ноутбуков с ультра-ярким дисплеем, который автоматически адаптируется к условиям освещения.Подобная функция также доступна и на ZBook 14u/15u.

Серии EliteBook 800 и ZBook 14u/15u прошли тестирование MIL-STD-810G и стали удобнее в обслуживании, чем устройства предыдущих поколений. Модели ZBook 14u/15u отличаются максимальной надежностью, они прошли два дополнительных теста MIL-STD на ударопрочность, чтобы обеспечить максимальную безопасность при работе в самых разных условиях. Устройства в этой линейке сертифицированы ENERGY STAR® и зарегистрированы в EPEAT Gold.

HP EliteBook 800 – одни из первых ноутбуков с системой микрофонов и функцией шумоподавления и улучшения звука, которая приглушает нежелательные звуки в режиме индивидуального использования или, напротив, улучшает 360-градусный прием голоса в режиме конференц-связи. ZBook 14u/15u также обладают этой инновационной функцией. Устройства поставляются с клавиатурой HP Premium Collaboration, которая имеет встроенные клавиши для быстрого управления вызовами и включает в себя HP PhoneWise — Windows-решение для отправления сообщений и приема звонков на ПК через устройства iOS и Android.

Серия HP EliteBook 800 — первый из нескольких бизнес-ноутбуков HP с процессором Intel Core vPro 8 поколения и временем автономной работы до 14 часов, что позволяет трудиться «без розетки» весь день. Функция HP Fast Charge позволяет зарядить батарею на 50% всего за 30 минут.

13-дюймовый HP EliteBook 830 G5 заменяет предыдущий HP EliteBook 820 G4 с 12-дюймовым экраном.

HP EliteBook 840 G5 — очень тонкий 14-дюймовый бизнес-ноутбук с процессором 8 поколения Intel Core и дискретной графикой.

EliteBook 840 и HP EliteBook 850 G5 имеют дискретную графическую карту AMD Radeon RX540 для пользователей, которым требуется производительность для приложений с большой графической нагрузкой и приложений для взаимодействия между сотрудниками.

Мобильные рабочие станции HP ZBook 14u/15u оснащены экраном HP Sure View, который обеспечивает защиту от подглядывания. Они оснащены процессорами 8 поколения Intel Core Quad Core с технологией vPro и графическими картами AMD Radeon Pro для быстрой и надежной работы в режиме 24/7. Устройства имеют более 24 сертификатов независимых производителей программного обеспечения для CAD, проектных работ и профессионального применения в других сферах.

HP ZBook 14u G5 — рабочая станция толщиной всего 17,9 мм и весом 1,48 кг. ZBook 14u на 28% тоньше устройства предыдущего поколения и имеет дополнительный 4K сенсорный дисплей с антибликовым покрытием, подходящий для мобильных технических специалистов.

HP ZBook 15u G5 также оснащен четырехъядерными процессорами Intel Core i5 и i7 с технологией vPro, графической картой AMD Radeon Pro 3D для повышенной производительности и надежности, а также памятью на 2 ТБ с высокоскоростным хранилищем HP Z Turbo Drive. HP Performance Advisor поможет оптимально настроить производительность и другие функции рабочей станции.

HP представляет док-станцию и дисплеи 4K, которые сделают рабочее место удобным, элегантным и производительным.

Новая док-станция HP Thunderbolt Dock G2 обладает инновационным дизайном и широким функционалом, который позволяет подключать любые ноутбуки с поддержкой Thunderbolt и USB-C. Эта компактная док-станция использует всего один шнур, она обеспечивает питание, поддерживает до двух дисплеев 4K и оснащена дополнительным модулем для аудиоконференций. Это делает ее идеальным инструментом для закрытых офисов, небольших залов для совещаний или переговорных комнат.

HP EliteDisplay S270n — это первый 4K дисплей от HP, который принимает и передает видео и данные на ПК на мощности до 60 Вт с использованием всего одного кабеля USB-C. Чтобы удовлетворить требования инженеров и дизайнеров, которым необходима качественная цветопередача, мониторы HP Z27 и HP Z32 калибруются на заводе-изготовителе. HP Z43, самый большой 4K-дисплей HP, предназначен для пользователей, которым нужен максимально широкий экран. Все три дисплея 4K HP Z предлагают 10-битный цвет, поэтому пользователи могут видеть более 1 миллиарда оттенков, что гораздо больше, чем на стандартных 6-битных или 8-битных дисплеях. Кроме того, каждый из новых дисплеев Z имеет возможность подключения USB-C, которая обеспечивает не только передачу видео и данных, но и подачу 65 Вт энергии на ПК.

Наряду с HP Sure View, HP Sure Click, Windows Hello, дополнительной веб-камерой с функцией приватности и многофакторной аутентификацией HP Multi-Factor Authenticate, EliteBook 800 series и ZBook 14u/15u также включают контроллер безопасности HP Endpoint Security Controller. Он является частью встроенного решения для обеспечения безопасности HP, которое контролирует, защищает и восстанавливает BIOS, операционную систему и критически важные приложения в случае атаки. Этот физически изолированный, криптографически защищенный чип, представленный только на этих устройствах, обеспечивает работу следующих функций.

HP Sure Start Gen 4: в предыдущем поколении HP Sure Start защищал как BIOS, так и копию BIOS, работающую в системной памяти; теперь Sure Start обеспечивает расширенное шифрование для лучшей защиты устройства, а также повышенную устойчивость и регистрацию событий для прошивки сторонних производителей.

HP Sure Run: При использовании контроллера Endpoint Security Controller эта новейшая функция расширяет усиленную аппаратными средствами самовосстанавливающуюся защиту в операционной системе, контролируя ключевые процессы и приложения, такие как антивирус, и предупреждая пользователя и ИТ-специалистов о наличии каких-либо изменений. В случае остановки этих процессов они автоматически перезапускаются.

HP Sure Recover: Еще одна новая функция 2018 года — возможность безопасного автоматического восстановления образа программного обеспечения с помощью интернет-подключения. Без помощи ИТ-отдела сотрудники смогут восстанавливать образ ПК с помощью программного обеспечения HP или собственного образа ПО компании, даже если стерты данные всего жесткого диска.

Ожидается, что HP EliteBook 830 G5 поступит в продажу в России в феврале по стартовой цене от 55 990 руб. HP EliteBook 840 G5 поступит в продажу в России в феврале по стартовой цене от 55 990 руб.; HP EliteBook 850 G5 поступит в продажу в России в феврале по стартовой цене от 55 990 руб., HP ZBook 14u G5 поступит в продажу в Россию в феврале по стартовой цене от 89 000 руб., HP ZBook 15u G5 поступит в продажу в Россию в феврале по стартовой цене от 91 000 руб., HP Elite Thunderbolt Dock G2 поступит в продажу в России в мае.

HP Z32 уже доступен по стартовой цене от 55 000 руб. HP Z43 доступен по стартовой цене от 50 000 руб. Ожидается, что HP Elite Thunderbolt Dock G2 поступит в продажу в России в мае.