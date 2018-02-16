Eset: «полицейские» вымогатели остаются главной угрозой для Android

Eset представила отчет об актуальных угрозах для платформы Android. В 2017 году авторы вредоносных программ для Android продолжали поиск новых инструментов. Наиболее опасное нововведение вирусописателей – использование вредоносным ПО службы специальных возможностей Android Accessibility Service, облегчающей работу с устройством для людей с ограниченными возможностями. Первоначально службу взяли на вооружение авторы мобильных банковских троянов, далее – создатели программ-вымогателей.

В октябре 2017 года специалисты Eset обнаружили DoubleLocker – первый мобильный шифратор, использующий службу специальных возможностей. Вредоносная программа оснащена сразу двумя инструментами для вымогательства: она шифрует данные в памяти устройства, а также может изменить PIN-код на произвольный.

Несмотря на внедрение новых техник атак, в 2017 году наиболее популярным инструментом злоумышленников оставались так называемые «полицейские» вымогатели. Они блокируют экран устройства; требование выкупа как правило имитирует официальное сообщение о блокировке за распространение нелицензионного ПО и другие подобные нарушения. По данным Eset, большинство программ-вымогателей, использующих эту уловку, принадлежит к семейству Android/Locker.

Согласно телеметрии Eset, в 2017 году доля программ-вымогателей для Android снижалась, несмотря на рост общего числа угроз для этой платформы. Тем не менее, в 2018 году возможны новые всплески активности вымогателей, включая DoubleLocker.

Eset рекомендует пользователям смартфонов и планшетов на Android соблюдать базовые меры предосторожности: загружать приложения только с официальных площадок, изучать отзывы и оценки, защитить устройства современным антивирусным ПО.

Более подробная информация о трендах киберугроз в среде Android – в отчете Eset.

Новые исследования киберугроз для Android будут представлены на стенде Eset в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне 26 февраля – 1 марта.