Commvault представила в Москве HyperScale Appliance и HyperScale Software

Commvault анонсировала решения Commvault HyperScale способного заменить устаревшую архитектуру для вертикального масштабирования простой, эффективной, гибкой и отказоустойчивой программно-аппаратной платформой.

Презентация прошла в рамках мероприятия для заказчиков Commvault TechTable. Основными спикерами третьего Commvault TechTable стали Кристиан Ланг, вице-президент по продажам Сommvault в регионе EMEA и Марк Джо, вице-президент по технологиям Commvault в регионе EMEA.

Эксперты Сommvault рассказали о современных потребностях в хранении вторичных данных и повышении эффективности их использования.

«Мы рады представить HyperScale Appliance российским заказчикам, это решение может заменить устаревающую архитектуру вертикального масштабирования и узкоспециализированные продукты. HyperScale Appliance – это готовый программно-аппаратный комплекс, который позволит нам расширить пул проектов привлекая тех заказчиков, которые рассматривают для себя только готовые решения с аппаратной составляющей», комментирует Андрей Вышлов, глава регионального представительства Commvault в России и СНГ.

«Хочу отметить значительный рост интереса к продуктам Commvault со стороны российских заказчиков, комментирует Марк Джо, — это видно по новым контрактам 2017 года с такими компаниями, как банк «Российский Капитал», «Сбербанк Страхование», «АЛРОСА», «КАУСТИК» и по уровню обсуждения решения HyperScale на Commvault TechTable. Российский офис под руководством Андрея Вышлова провел большую работу, надеюсь 2018 год будет не менее успешным».