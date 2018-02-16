 

Commvault представила в Москве HyperScale Appliance и HyperScale Software

Интеграция Инфраструктура
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

Commvault анонсировала решения Commvault HyperScale способного заменить устаревшую архитектуру для вертикального масштабирования простой, эффективной, гибкой и отказоустойчивой программно-аппаратной платформой.

Презентация прошла в рамках мероприятия для заказчиков Commvault TechTable. Основными спикерами третьего Commvault TechTable стали Кристиан Ланг, вице-президент по продажам Сommvault в регионе EMEA и Марк Джо, вице-президент по технологиям Commvault в регионе EMEA.

Эксперты Сommvault рассказали о современных потребностях в хранении вторичных данных и повышении эффективности их использования.

«Мы рады представить HyperScale Appliance российским заказчикам, это решение может заменить устаревающую архитектуру вертикального масштабирования и узкоспециализированные продукты. HyperScale Appliance – это готовый программно-аппаратный комплекс, который позволит нам расширить пул проектов привлекая тех заказчиков, которые рассматривают для себя только готовые решения с аппаратной составляющей», комментирует Андрей Вышлов, глава регионального представительства Commvault в России и СНГ.

«Хочу отметить значительный рост интереса к продуктам Commvault со стороны российских заказчиков, комментирует Марк Джо, — это видно по новым контрактам 2017 года с такими компаниями, как банк «Российский Капитал», «Сбербанк Страхование», «АЛРОСА», «КАУСТИК» и по уровню обсуждения решения HyperScale на Commvault TechTable. Российский офис под руководством Андрея Вышлова провел большую работу, надеюсь 2018 год будет не менее успешным».

Как выбрать провайдера облачных сервисов Как быстро будут расти облака в России Презентация революционной аналитической платформы Loginom