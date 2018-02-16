Банк «Русский Стандарт» расширил возможности RSB Mobile

Банк «Русский Стандарт» представил обновленную версию RSB Mobile для iOS. С этого момента все полученные push-уведомления сохраняются прямо в приложении, их можно просматривать в любой момент.

Также банк «Русский Стандарт» представил новый релиз RSB Mobile для Android. В приложении реализовано следующее нововведение – если у клиента банка сразу несколько карт «Русского Стандарта», он может выбрать «любимую» карту, на которую будут поступать переводы от других клиентов по номеру телефона и email.

Еще одно изменение касается автоматического пополнения счета мобильного телефона. Теперь при оплате услуг связи МТС, «Мегафон» или «Билайн» достаточно выбрать «Автоплатеж», один раз настроить лимиты для выполнения платежей и можно забыть о ручном пополнении счета телефона. Оставаться на связи позволит достижение заданного порога средств на мобильном счету.

В версиях для iOS и Android реализована возможность просматривать тарифный план по текущим и накопительным счетам. Сделать это можно по аналогии с карточными счетами.

Еще одно нововведение как для мобильного банка на iOS, так и на Android – категории повышенного RS Cashback стали доступны для каждой карты. Таким образом, теперь для каждой карты банка «Русский Стандарт» можно выбрать индивидуальные категории для получения повышенного Cashback бонуса в рамках ежеквартальной акции. Категории подключаются в детализации карты. Балансы всех программ лояльности доступны на главном экране приложения.