Acer подвела итоги работы в 2017 году

Acer представила итоги работы в 2017 году. Бизнес компании в России получил статус самого быстрорастущего в регионе EMEA. Результат был достигнут за счет роста в коммерческом и игровом сегментах, а также увеличения средней цены устройства в продуктовом портфеле компании.

Доля коммерческих продуктов в российском бизнесе компании составила более 40%. Наиболее востребованными стационарными устройствами в 2017 году стали моноблоки и ПК в форм-факторе SFF, большой популярностью пользовались мониторы и проекторы. Успешные результаты в этом сегменте были обусловлены ростом продаж профессиональных устройств для малого и среднего бизнеса, а также поставками в крупные российские государственные структуры и корпорации, включая Департамент информационных технологий г. Москвы, Сбербанк России, Ростелеком, Почту России. Кроме этого, моноблоки Acer были выбраны для оборудования пунктов выдачи Паспортов болельщика к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.

Поставки коммерческих ноутбуков выросли в полтора раза относительно показателей 2016 года. Основной объем пришёлся на профессиональные линейки ноутбуков Extensa и TravelMate, которые проходят строжайший в индустрии выходной контроль качества, гарантирующий высокую надежность в повседневной работе.

Дополнительным фактором привлекательности профессиональных решений Acer стала программа надежности «Двойная защита капитала», действие которой компания продлила в 2018 году. В рамках программы клиенты, зарегистрировавшие покупку в течение 30 дней, в случае неисправности в первый год эксплуатации получат компенсацию, эквивалентную 100% стоимости продукта. При этом отремонтированное устройство остается у покупателя.

Продолжает расти интерес покупателей к игровым моделям ноутбуков. Суммарно поставки игровых ноутбуков Acer в Россию в 2017 году выросли на 40% относительно 2016 года и составили 10% от общего количества ноутбуков компании. В частности, была полностью реализована партия из 15 экземпляров эксклюзивных высокопроизводительных ноутбуков Predator 21X стоимостью 699 990 руб., предназначенная для рынка России.

На прошедшем в январе 2018 года мероприятии, посвященном подведению итогов 2017 года, в штаб-квартире Acer EMEA, находящейся в Лугано (Швейцария), бизнес Acer в России получил статус самого быстрорастущего в регионе EMEA и был отмечен двумя наградами — за рост выручки и за достижения в коммерческом сегменте.