«Техносерв» внедрил у себя файлообменник «ТехноДиск» на базе Техносерв Cloud

«Техносерв» объявил о внедрении в московской штаб-квартире компании новой корпоративной информационной системы синхронизации и обмена файлами «ТехноДиск», развернутой в облаке Техносерв Cloud.

Для организации совместной работы и централизации хранения и обмена файлами специалисты «Техносерва» применяют корпоративную файлообменную систему. Предыдущее решение было развернуто на внутренней инфраструктуре «Техносерва» со всеми соответствующими особенностями, связанными с необходимостью текущего администрирования, резервирования и сложностями быстрого масштабирования. Оно не всегда отвечало постоянно повышающимся требованиям бизнеса.

В декабре 2017 года «Техносерв» анонсировал запуск нового сервиса хранения и синхронизации данных на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud – «ТехноДиск». Одновременно с этим проходил тест данного решения внутри «Техносерва». Всего около 200 пользователей из числа сотрудников компании тестировали решение «ТехноДиск» в различных режимах работы на протяжении трех месяцев.

С января 2018 г. «Техносерв» полностью перешел на новую систему синхронизации и обмена файлами «ТехноДиск» на платформе Accellion kiteworks. Проект был реализован в ответ на совместный запрос подразделений компании, отвечающих за информационные технологий и информационную безопасность. Используя возможность брендирования решения под заказчика, компания выбрала название «Техносерв Диск» и использует корпоративный домен «Техносерв». «Техносерв Диск» развернут в облаке Техносерв Cloud на выделенной для компании независимой закрытой виртуальной инфраструктуре, что позволяет существенно экономить на капитальных вложениях в оборудование и иметь возможность потреблять ровно столько ресурсов, сколько необходимо.

Переход на новую платформу прошел незаметно для пользователей, с переносом всех данных из предыдущей файлообменной системы. Команде Техносерв Cloud потребовалось около двух недель на интеграцию решения с корпоративным ландшафтом и индивидуальную настройку всех параметров системы. Для рабочих станций доступны агенты синхронизации облачного хранилища с локальными папками, а инструменты работы с «ТехноДиск» интегрированы с Microsoft Office. Доступ в систему возможен и с мобильных устройств сотрудников через Интернет с помощью соответствующих приложений. Сегодня каждому пользователю системы доступно хранилище объемом 200 Гб, при необходимости возможно расширение практически до любых объемов.

Платформа Accellion kiteworks поддерживает высокий уровень информационной безопасности. В текущей реализации «Техносерв Диск» может быть интегрирован с корпоративной DLP системой компании. Также решение может использовать дополнительные опции безопасности, например, обеспечение конфиденциальности синхронизирующихся с «Техносерв Диск» рабочих станций с помощью крипто-контейнера, создаваемого с использованием BitLocker, применение широких возможностей по удаленному контролю передачи данных внутри платформы.

Кроме того, может использоваться встроенная антивирусная защита и межсетевой экран, обеспечивающий защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика, может применяться мультифакторная аутентификация пользователей (MFA) и интеграция с системами ATP (Advanced Threat Protection).

Для обеспечения безопасности использования на мобильных устройствах пользователи могут быть ограничены администратором в возможности извлечения файлов за пределы мобильного приложения kiteworks, а все операции по просмотру и редактированию файлов, в таком случае, будут проводиться только внутри самого приложения.

«Новую корпоративную информационную систему синхронизации и обмена файлами отличает простота и мобильность сервиса в сочетании с защищенностью и безопасностью. В целом, перевод сервиса обмена файлами в облако дает возможность предоставлять к нему доступ для наших сотрудников и внешних пользователей без дополнительных затрат на выполнение требований по обеспечению безопасности корпоративного ландшафта. При этом платформа на базе Accellion kiteworks, предоставляя нам все необходимые для решения класса EFSS сервисы, существенно дешевле, чем популярные облачные решения», – отметил Александр Иванов, начальник службы информационной безопасности компании «Техносерв».

Система решает множество задач: хранение и просмотр документов и медиафайлов, обмен файлами, синхронизация файлов между ПК и мобильными устройствами, интеграция с почтовым сервисом MS Outlook, интеграции с корпоративным ПО и с популярными облачными сервисами, интеграция с сервисами SSO (Single Sign On, «Единый вход»). В настоящее время среди основных, самых популярных сценариев ее использования можно назвать: передачу файлов контрагенту и получение от него (скачивание по ссылке возможно даже без регистрации контрагента, не имеющего доступа в систему), создание папки для совместной работы над файлами и приглашения в нее коллег, создание папки и запрос у коллег загрузки файлов в неё.

«В данный момент с системой работают более 800 пользователей, включая как сотрудников «Техносерва», так и партнеров, подрядчиков и заказчиков компании. Сразу стало понятно, что новое решение пользуется большим спросом: уже за первые 2 недели объем используемого хранилища вырос на 250 Гб и продолжает расти. Поскольку решение развернуто в облаке Техносерв Cloud, система гибко масштабируется и мы потребляем ресурсы в соответствии с нашими реальными потребностями, – сказал Алексей Берзин, директор департамента информационных технологий компании «Техносерв». – Поскольку каждый сотрудник самостоятельно управляет своим хранилищем, включая предоставление доступа к нему, система существенно ускоряет обмен информацией с нашими контрагентами и практически не несет в себе затрат на текущее администрирование, предоставление доступа и сопровождение решения».