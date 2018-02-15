«Смарт-Софт» представила сетевой шлюз и шлюз безопасности нового поколения

«Смарт-Софт» представила обновленный функционал программно-аппаратного сетевого шлюза нового поколения Traffic Inspector Next Generation и программного шлюза безопасности Traffic Inspector, обеспечивающий всем владельцам точек публичного доступа в интернет полное соответствие законодательству РФ: Федеральному закону от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; постановлению правительства РФ от 31 июля 2014 г. №758 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»; прочим законодательным актам, регулирующим сферу услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

В Traffic Inspector Next Generation для выполнения требований законодательства РФ в сфере предоставления публичного доступа к сети интернет через Wi-Fi реализован функционал SMS Portal. Функционал работает на всех версиях десктопных и мобильных операционных систем. Доработки плагина os-sms-portal в новой версии Traffic Inspector Next Generation 1.2.5. Реализован специальный шаблон страницы SMS-идентификации с выбором группы или возрастной категории; расширен перечень поддерживаемых SMS-шлюзов; добавлена возможность просмотра статистики по SMS-пользователям в отчетах по прокси; добавлена возможность применять правила доступа Squid и NetPolice к SMS-пользователям.

Функционал SMS-идентификации программного обеспечения Traffic Inspector разработчик рекомендует использовать только для актуальных версий мобильных операционных систем.

В релизе Traffic Inspector 3.0.2.917 выполнены следующие доработки SMS-идентификации. Добавлен функционал, инициализирующий на смартфонах с последними версиями ОС подсказку о необходимости пройти авторизацию. Добавлен черный список абонентских номеров; добавлено поле «Имя отправителя» для SMS-шлюза в соответствии с требованиями операторов связи; дополнен в соответствии с законодательством текст согласия использования персональных данных на странице ввода абонентского номера.