«Сименс» и ОТЭКО проведут цифровизацию сортировочной горки «Панагия»

«Сименс» и «ОТЭКО» (ГК «ОТЭКО») в ходе Российского инвестиционного форума заключили контракт на создание Цифрового станционного комплекса системы автоматизированного роспуска железнодорожных составов на сортировочной горке станции «Панагия» (Краснодарский край). Перерабатывающая способность станции с сортировочным парком на 48 путей составит 80 млн тонн груза в год.

Контракт подписан в присутствии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Свои подписи под документом поставили Мишель Литвак, председатель совета директоров «ОТЭКО» и Дитрих Мёллер, президент «Сименс» в России.

Сортировочная горка на станции «Панагия» станет первым в России сортировочным узлом необщего пользования, где будет установлена цифровая система столь высокой производительности. Общая стоимость контракта составит более 3 млрд руб.

Компания «Сименс» проведет полный комплекс работ по установке оборудования для цифровизации и автоматизации управления перевозочным процессом станции. Автоматизированная система MSR-32, применяемая в сортировочном парке, позволит исключить фактор человеческой ошибки при роспуске вагонов горки, оперативно распознавать и вносить корректировки при изменении условий работы (влажность воздуха, ветер, температура). Это поможет полностью исключить использование маневровых локомотивов, что повысит скорость переработки грузопотока и безопасность работы всего комплекса железнодорожной инфраструктуры. Новая система автоматизированного роспуска обеспечит оперативную переработку составов в адрес терминала навалочных грузов и зернового терминала. В ее строительстве будет использован положительный опыт эксплуатации подобных устройств компании.

«Для нас очень значимо, что группа компаний «ОТЭКО» выбрала «Сименс» своим партнером для реализации столь важного и масштабного инфраструктурного проекта. Это будет первая сортировочная горка на станции необщего пользования, где будет установлена система с подобной мощностью, технической оснащенностью, а также с таким объемом применяемых цифровых решений», - сказал Дитрих Мёллер.

«ОТЭКО» продолжает интенсивное развитие терминальных мощностей в порту Тамань, - отметил Мишель Литвак. – В текущем году мы планируем запустить в эксплуатацию Таманский терминал навалочных грузов производственной мощностью 35 млн тонн в год. Учитывая существующий на сегодняшний день в России дефицит портовых мощностей по перевалке сыпучих грузов, мощность терминала навалочных грузов планируется увеличить до 64 млн т/год, из них 50 млн тонн угля/железорудного сырья (предполагается загрузка судов дедвейтом до 220 000 тонн - максимальных размер сухогрузов способных пройти Босфор), 7 млн тонн серы, 7 млн тонн минеральных удобрений. Автоматизация станции «Панагия» - это очень важный шаг в создании эффективного перевалочного комплекса мирового уровня. Станция также будет перерабатывать грузопоток, следующий в адрес будущих перспективных морских терминалов «ОТЭКО». Отмечу, что реализацию своих проектов ГК «ОТЭКО» ведёт полностью за счет частных инвестиций, без привлечения средств из федерального или регионального бюджетов».