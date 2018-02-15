Сбербанк представил самую доступную и компактную онлайн-кассу «Эвотор»

Сбербанк представил новую модель онлайн-кассы «Эвотор 5» на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Это самая компактная и доступная по цене модель в линейке кассовых терминалов Эвотор. Она полностью соответствует требованиям закона 54-ФЗ и обладает всеми возможностями «старших» моделей благодаря новейшему программному обеспечению.

По техническим возможностям онлайн-кассы «Эвотор 5» подходит как для средних торговых точек, так и для небольших магазинов, торговли на рынке или на выезде, курьерской доставки. Диагональ устройства составляет 5,5 дюймов, вес — 400 граммов, касса работает от аккумулятора до 12 часов.

По функциональности «Эвотор 5» соответствует «старшим» моделям — Эвотор 7.2, Эвотор 7.3 и Эвотор 10. На терминале установлено базовое программное обеспечение Evotor POS, которое позволяет проводить все кассовые операции и передавать информацию в ФНС через различные проводные и беспроводные модули, формировать управленческие отчеты, вести учет товаров, управлять ассортиментом, внедрять программы лояльности и систему скидок, продавать алкоголь через систему ЕГАИС и др.

«Линейка моделей онлайн-кассы "Эвотор" — это инновационное и выгодное решение, которое полностью соответствует российскому законодательству в сфере торговли. Сегодня предприниматель может не только выбрать наиболее подходящую по цене и возможностям кассу, но и получить налоговый вычет за регистрацию устройства, – отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Новый продукт "Эвотор" позволит малым предприятиям комфортно перевести свой бизнес на онлайн отчетность, и в то же время станет точкой роста, повышения технологичности и конкурентоспособности. Благодаря новой модели "Эвотор" индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу становятся доступны технологии, которыми ранее пользовались только крупные торговые сети».

«Новую онлайн-кассу "Эвотор 5" можно сравнить со смартфоном, — отметил Андрей Романенко, сооснователь и генеральный директор компании «Эвотор». — Через смартфон мы ежедневно выполняем множество самых разных операций. Точно так же и эта касса: через нее малый бизнес может управлять всей своей деятельностью. Уверен, что установив "Эвотор 5", предприниматели очень быстро увидят и оценят его возможности и преимущества».

Через личный кабинет владелец кассы может управлять всеми терминалами в своих точках, получать в режиме реального времени данные о продажах и других кассовых операциях, управлять доступом и ролями сотрудников, устанавливать и удалять функции. Приложения из магазина Эвотор, которые можно установить на терминал, позволят предпринимателю вести полноценный товарный учет, настраивать программы лояльности, зарабатывать дополнительные деньги на рекомендациях и приеме платежей, подключать оборудование, менять интерфейс устройства или пользоваться отраслевыми решениями, например, для HoReCa. В настоящий момент в онлайн магазине Эвотор размещены более 200 приложений с различным функционалом.

Стоимость кассы составит 19 890 руб. При регистрации в ФНС до 1 июля 2018 года предприниматели могут получить налоговый вычет в размере 18 000 руб. Новая модель онлайн-кассы «Эвотор» поступит в продажу в марте 2018 года.