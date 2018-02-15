«Ростелеком» и Свердловская продолжат взаимодействие в рамках «Цифровой экономики»

«Ростелеком» и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии при реализации на Среднем Урале программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы».

Соглашение подписано в рамках «Российского инвестиционного форума – 2018» губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

Учитывая особую важность реализации проектов в сфере «Цифровой экономики», стороны договорились о постоянном информационном взаимодействии, создании комиссий и рабочих групп с привлечением экспертного сообщества. В результате Свердловская область – один из наиболее развитых промышленных регионов России и компания «Ростелеком» - один из лидеров телекоммуникационной отрасли будут работать в едином информационном пространстве для внедрения решений цифровой экономики в работу органов власти, предприятий, в повседневную жизнь уральцев.

«Для Свердловской области инициированная Президентом России цифровизация – это не только необходимое условие перехода к новому технологическому укладу, возможность, как сказал глава государства, поймать технологическую волну и удерживать позиции в конкурентной борьбе. Прежде всего, это основа для роста качества жизни свердловчан, которое обеспечивается за счет принципиально новых подходов, внедрения современных технологий в здравоохранении, образовании, культурной и иных сферах. И наши совместные с «Ростелекомом» усилия по развитию цифровой экономики, уверен, позволят задать новую планку в коммуникациях между людьми, дать старт новому этапу развития социально значимых отраслей. «Умные поликлиники» и телемедицина, системы управления ЖКХ и транспортом, безопасность, экологический мониторинг – эти решения сегодня нужны людям. Во многом поэтому, кстати, идея технологий для счастья, «умных» городов и регионов легла в основу нашей заявки на ЭКСПО-2025», – сказал Евгений Куйвашев.

«Цифровые решения позволяют и государству, и бизнесу, и каждому жителю региона экономить свои бюджеты, ресурсы, обеспечивают безопасность. Это уже происходит. Цифровая экономика – это история не про завтра или послезавтра, это история про сегодняшний день. Уже есть конкретные примеры реализованных в Свердловской области проектов: в сфере обеспечения безопасности – Система-112, в сфере здравоохранения – подключение к быстрому интернет лечебно-профилактических учреждений региона, для обеспечения равных условий доступа к информационным ресурсам для жителей Среднего Урала реализуется федеральная программа устранения цифрового неравенства», - отметил Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

К системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области уже подключены более сорока муниципальных образований, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные города. Внедряемый компанией «Ростелеком» комплекс поможет на постоянной основе проводить анализ поступающей информации обо всех происшествиях, формировать статистические отчеты, обобщать, оценивать и контролировать данные по оперативной обстановке в регионе. Всего в регионе будут работать 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть. Выполнены работы по обеспечению быстрым интернетом 190 лечебно-профилактических учреждений в регионе.

С приходом скоростного интернета открывается возможность развития проектов по телемедицине: врачи отделения и жители села смогут получать консультации специалистов самого высокого уровня, в том числе и из ведущих федеральных и региональных медицинских организаций. Еще один большой инфраструктурный проект, успешно реализуемый на Среднем Урале - устранение цифрового неравенства (УЦН). Доступ в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с получают жители небольших поселков. В программу вошли 222 населённых пункта Свердловской области с численностью жителей от 250 до 500 человек. Более половины плана УЦН Среднего Урала уже выполнено – построено 690 км оптических линий связи, введено в эксплуатацию 139 точек доступа wi-fi. Следует отметить, что с августа 2017 года «Ростелеком» обнулил тарифы на доступ в интернет, подключенных по проекту УЦН. Сегодня жители 139 сел и поселков пользуются доступом к информационным ресурсам бесплатно.