Oracle представила расширенные и дополненные SLA корпоративного уровня

Oracle расширила и дополнила соглашения об уровне обслуживания (service level agreements, SLA) корпоративного уровня. Они предоставят заказчикам дополнительные возможности и помогут предприятиям, которые хотят перенести критические рабочие нагрузки в облако уже сегодня. Недавно анонсированная 99,995% гарантия доступности автономной базы данных Oracle Autonomous Database (лидирующие показатели в отрасли) позволила Oracle представить первую в отрасли комплексную «облачную гарантию» на IaaS с соответствующей финансовой ответственностью. Благодаря такому всеобъемлющему SLA, Oracle теперь является единственным поставщиком облачной инфраструктуры, предлагающим гарантированные уровни обслуживания по производительности, управляемости и доступности - трем ключевым характеристикам, по которым предприятия оценивают поставщиков облачной инфраструктуры.

«Ни один провайдер облачных сервисов в мире не может предложить сопоставимые с Oracle гарантии, - сказал Томас Куриан (Thomas Kurian), президент Oracle по разработке продуктов. - Наши конкуренты предлагают только узкие обязательства с многочисленными исключениями мелким шрифтом, в то время как SLA Oracle впервые в отрасли предоставляет гарантированную производительность, управляемость и доступность в облаке».

Корпоративные клиенты требуют, чтобы критически важные бизнес-приложения выполнялись с необходимыми уровнями стабильности и надежности. Например, им необходимо знать, что приложения бэк-офиса не будут испытывать нехватку производительности, когда заказчики напряженно работают, чтобы «закрыть квартал» или проводят глубокий стратегический анализ. Кроме того, предприятия ожидают, что они смогут сразу добавлять ресурсы, если им потребуется дополнительная вычислительная мощность для срочной бизнес-аналитики или для обработки в периоды пиковых нагрузок.

Новые SLA являются неотъемлемой частью стратегии Oracle по предоставлению лучшей облачной инфраструктуры для рабочих нагрузок предприятия. Впервые в отрасли SLA дают подтверждение клиентам, которые хотят перенести рабочую нагрузку в облако и требуют не только постоянной доступности, но и устойчивой производительности и постоянной возможности управления облачной инфраструктурой, которая обслуживает их критически важные приложения и базы данных. Кроме того, Oracle планирует распространить эти SLA на все автономные сервисы Oracle Cloud Platform Autonomous Services, охватывающие базы данных, разработку приложений, мобильного ПО и чат-ботов, интеграцию приложений и данных, аналитику, безопасность и управление ИТ.

«Клиенты ожидают, что обязательства по уровню обслуживания, касающиеся бесперебойной работы, обеспечивают не только доступность приложений, но и их управляемость, выполнение с ожидаемыми характеристиками, независимо от того, где приложение размещено, - отметил Аль Гиллен (Al Gillen), вице-президент группы разработки программного обеспечения и Open Source аналитической компании IDC. - К сожалению, многие облачные SLA не предусматривают таких широких обязательств. Новые SLA от Oracle предоставляют клиентам гарантии, необходимые для того, чтобы они с уверенностью могли выполнять критически важные корпоративные приложения в облачных средах».

В соответствии с условиями SLA, Oracle Cloud Infrastructure гарантирует более 90% процентов заявленной производительности каждый день указанного месяца. Если производительность опустится ниже этого уровня всего на 44 минуты в течение месяца, клиенты могут потребовать возмещения средств на своем облачном счете в соответствии с сервисными условиями Oracle. Другие провайдеры, напротив, не предлагают никаких гарантий в отношении производительности. Даже если их облачные ресурсы обеспечивают лишь 1% от заявленных показателей производительности, клиент должен продолжать платить полную цену за некачественный сервис. Являясь единственным поставщиком облачной инфраструктуры, гарантирующим в своих SLA производительность, управляемость и доступность, Oracle обеспечивает максимальную защиту клиентов и отвечает потребностям предприятий, которые хотят перенести в облако критические рабочие нагрузки уже сегодня.

Компания N2N Services перенесла в Oracle Cloud Infrastructure свою платформу управления API Illuminate и шлюз облачной интеграции.

«У предыдущих облачных поставщиков мы сталкивались с ограниченными возможностями, когда дело касалось выделенной инфраструктуры, - сказал Киран Кодитала (Kiran Kodithala), исполнительный директор N2N Services. - С Oracle Cloud Infrastructure у нас есть не только возможность использовать выделенную инфраструктуру bare metal, мы получаем также комплексную гарантию по облачным инфраструктурным сервисам, предусматривающую полный доступ и контроль над облачными инфраструктурными сервисами, а также стабильную производительность»».