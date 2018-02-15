Neffos представила обновленный интерфейс NFUI 7.0 для смартфонов серии X1

TP-Link объявила о доступности обновления пользовательского интерфейса NFUI 7.0 для смартфонов Neffos серии X1. В обновлении представлен ряд усовершенствованных функций, улучшена система управления смартфоном и работы с мобильными приложениями.

NFUI (Neffos User Interface) на базе OC Android был разработан специально для смартфонов Neffos серии X1, которая включает модели X1, X1 Max и X1 Lite, с целью ускорения и упрощения работы с устройством. В его основе заложено интуитивное управление, простой и понятный дизайн и новейшие функции, которые делают взаимодействие пользователей со смартфоном ещё проще и доступнее.

В NFUI 7.0 приложения запускаются на 78% быстрее по сравнению с предыдущей версией. Это позволяет пользоваться большим количеством приложений одновременно без снижения скорости. Оптимизация работы процессора обеспечивает стабильность при ежедневной работе с устройством.

Оптимизация файловой системы F2FS позволила в 4 раза увеличить скорость случайной записи (IOPS). Также обновленный интерфейс обеспечивает максимальную плавность при передаче изображения в играх, достигая значения в 60 кадров в секунду.

С помощью функции быстрого доступа и специальной перемещаемой кнопки все основные действия можно упростить до трех шагов. В частности, перемещаемая кнопка позволяет получить прямой доступ к функциям «Назад», «Блокировка экрана», «Запущенные приложения», «Домой» и «Скриншот» на дисплее. Функция упорядочивания кнопок поможет сохранять порядок расположения иконок на экране смартфона, а получить доступ к панели быстрых настроек можно просто проведя пальцем в любой части рабочего стола. При желании теперь можно управлять смартфоном даже при заблокированном экране, запуская приложения с помощью жестов.

NFUI 7.0 делает работу с дисплеем смартфона максимальной комфортной благодаря таким функциям, как: режим защиты зрения, режим защиты от прикосновений и режим «в перчатках». Для включения экрана достаточно выполнить двойное касание, а для скриншота – провести тремя пальцами по экрану.

Благодаря двум режимам энергосбережения заряд аккумулятора расходуется максимально эффективно, и приложения тратят минимум энергии. Кроме того, функция отключения приложений через 3 минуты после отключения дисплея позволяет снизить энергопотребление и повысить плавность работы.

Также NFUI 7.0 включает функцию экономии трафика, не позволяя выбранным приложениям передавать или получать данные в фоне. С помощью функции расширения сети смартфон можно использовать в качестве усилителя Wi-Fi сигнала, а режим модема обеспечивает совместный доступ к интернету.

Новая графика иконок меню и анимации сделали дизайн интерфейса ярче и живее. В то же время, простой и лаконичный дизайн в стиле импрессионизма и приятной цветовой гамме помогает сфокусироваться на содержании.