На форуме «Сочи 2018» подписаны соглашения по реформе УУС и устранению цифрового неравенства

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2018» подписано четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства.

Соглашения о совместной деятельности подписали министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и губернатор Рязанской области Николай Любимов. В рамках подписанных соглашений современными услугами связи будет обеспечено 589 населенных пунктов.

Целью подписанных соглашений является развитие телекоммуникационной инфраструктуры и комплексных государственных информационных систем на территории субъектов РФ. Одним из основных направлений сотрудничества является устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей регионов в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.

«Сегодня мы подписали четыре соглашения с субъектами РФ, где перечислены конкретные населенные пункты. В ближайшие несколько лет туда придет высокоскоростная связь: это быстрый бесплатный доступ в интернет и, самое главное, это возможность подключать любые организации и социально значимые учреждения. Такая телекоммуникационная инфраструктура для страны важна не менее чем дорожная сеть или трубопроводный транспорт. Именно на ней строится цифровая экономика России, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Мы благодарны компании “Ростелеком” за активное участие в данном проекте и главам субъектов РФ, которые уделяют серьезное внимание решению вопросов на местах. Это и согласование с муниципалитетами, с собственниками земель, оперативное оформление документации — без этого быстрая стройка была бы невозможна».

Согласно документам в 589 населенных пунктах четырех областей, где проживает от 250 до 500 человек, будут установлены точки доступа, предоставляющие широкополосный доступ в интернет без ограничений по объему переданной или полученной информации. С 1 августа 2017 года доступ в интернет на скорости 10 Мбит/с в рамках этой программы стал для граждан бесплатным. Еще в 61 населенном пункте этих областей, где проживает свыше 500 человек, планируется модернизация местной и внутризоновой сети электросвязи, которая позволит предоставлять современные услуги связи, в том числе доступ к скоростному интернету. Также к интернету будут подключены социально значимые учреждения и объекты регионов.

Подписанные трехсторонние соглашения позволят максимально быстро реализовать план строительства каналов связи и снять все возможные административные барьеры на пути реализации договора.

В настоящий момент трехсторонние соглашения о сотрудничестве подписал 51 субъект РФ.