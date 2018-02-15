«М.Видео» и «Эльдорадо» представили итоги интернет-продаж БТиЭ в 2017 году

«М.Видео» и «Эльдорадо» (входят в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) подвели итоги интернет-продаж на рынке бытовой техники и электроники в 2017 году.

Интернет-продажи на рынке электроники и бытовой техники в 2017 году выросли на 12% в денежном выражении почти до 233 млрд руб., динамика сопоставима с результатами прошлого года. Доля интернет-покупок составила 19% от общего объёма рынка.

Онлайн выступает драйвером рынка электроники – общие продажи, включая и интернет, и традиционные, показали рост на 6%. В пятёрку самых востребованных в интернете брендов вошли Apple, Samsung, LG, Bosch, ASUS. Самый заметный рост в онлайне демонстрировали производители смартфонов и ноутбуков: Xiaomi, Honor, Dell, ACER.

Темпы роста e-commerce в «М.Видео» были втрое выше рыночных, и по итогам года динамика составила 41%, доля онлайн-канала в продажах сети в отдельные месяцы достигала 20%. В «Эльдорадо» доля онлайн по итогам 2017 года также находилась на рыночном уровне – порядка 19%.

«Омниканальная стратегия, которой придерживается компания, показала свою эффективность как в традиционном, так и в онлайн-канале – при выборе техники покупатели больше доверяют ритейлеру, если могут прийти в магазин, сравнить несколько моделей и окончательно определиться с выбором перед оплатой. По итогам года средняя доля интернет-продаж превысила 15% оборота компании, что больше, чем у ведущих омниканальных ритейлеров электроники в США и Европе. «М.Видео» в 2017 году уделяла большое внимание развитию сайта, совершенствованию сервисов заказа и доставки, обновлению программы онлайн-кредитования», – отметил руководитель департамента интернет-маркетинга и электронной коммерции «М.Видео» Михаил Морозов.

«Увеличение количества онлайн-покупок преимущественно связано с рядом нововведений на нашем сайте, направленном на улучшение покупательского опыта, что упрощает процесс и делает оформление интернет-заказов еще удобнее. Мы помогаем экономить время при покупке онлайн, предлагая более 80 тысяч товаров для самовывоза или быстрой доставки, чему способствует усовершенствование логистических процессов. Другими драйверами онлайн-продаж можно считать внедрение онлайн-кредитования, модернизацию ИТ-инфраструктуры, рост доверия россиян к покупкам в интернет-магазине, а также доступность и широкое распространение смартфонов. Так, к примеру, на конец года доля сессий с мобильных устройств превысила 50%», – сказал операционный директор по маркетингу «Эльдорадо» Василий Большаков.

Чаще всего в 2017 году онлайн покупали смартфоны и аксессуары к ним, крупную бытовую технику и компьютеры – на эти сегменты приходится порядка 76% интернет-продаж.

Доля телеком-сегмента (входят смартфоны и аксессуары к ним) выросла почти вдвое за последние пять лет (с 2013 года). Также заметно, что покупателям стало проще приобретать крупную бытовую технику онлайн, что связано с совершенствованием функционала сайтов: более удобные фильтры, текстовые и видео-рекомендации, которые позволяют выбрать технику без похода в магазин.

По рынку почти все основные товарные категории показали положительную динамику в онлайне, которая выше, чем спрос на те же категории в целом по рынку. Спрос на смартфоны в онлайне вырос на треть по сравнению с 2016 годом, в «М.Видео» покупатели стали вдвое чаще заказывать смартфоны через интернет-магазин. Наибольшим спросом в интернете пользуются китайские бренды смартфонов, в частности, продажи Xiaomi онлайн выросли почти на 700% в штуках, Honor – на 110%.

Как следствие, вырос спрос на мобильные аксессуары, как сопутствующие товары для смартфонов. На рынке динамика аналогична той, которую демонстрируют смартфоны. В «М.Видео» эта категория росла в несколько раз быстрее рынка: на 156% в штуках и 130% в деньгах.

Также заметно вырос спрос на онлайн-покупку домашних игровых консолей: на рынке продажи онлайн выросли вдвое, в «М.Видео» на 160% в деньгах и более чем втрое раза в штуках.

Некоторые сегменты внутри товарных категорий росли заметно интенсивнее. Так, смартфоны и аксессуары для них приросли на треть в денежном выражении, игровые консоли – почти в два раза. В категории крупной бытовой техники особенно успешно развивались онлайн пылесосы (+9%), посудомоечные машины (+6%) и стиральные машины (+5%). А в категории компьютеров и техники для домашнего офиса заметнее всего росли ноутбуки (+18%), мониторы (+16%) и МФУ (+11%).

Фактически во всех регионах покупки через интернет демонстрируют уверенный рост. Наиболее интенсивно интернет-продажи росли на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

В целом по онлайн-рынку наиболее заметно растет спрос на товары среднего ценового сегмента – от 8 до 20 тыс. руб., что связано в том числе с усилением китайских смартфонов, большая часть которых попадает в этот сегмент по стоимости. При этом структура рынка остаётся сбалансированной.

В «Эльдорадо» наибольшая доля онлайн-покупок в денежном выражении приходится на сегмент от 20 до 35 тыс. руб. В «М.Видео» спрос делится в равных долях на средний (20 – 35 тыс. руб.) и верхний (свыше 35 тыс. руб.) ценовые сегменты, на которые приходится около 30% онлайн-продаж сети. Это объясняется высокой долей в продажах крупной бытовой техники и дорогих смартфонов.