Группа компаний MCN Telecom объявила о коммерческом запуске услуг связи в Германии. Оператор начал предлагать услуги телефонии, продавать географические номера, подключать виртуальную АТС для среднего и малого бизнеса в крупных городах страны.

Берлин, Дюссельдорф, Любек, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Штутгарт, Кёльн, Мюнхен, Дрезден – вот неполный список городов, в которых российскому оператору связи выделено 32 000 номеров местным регулятором Bundesnetzagentur.

MCNtelecom обладает лицензиями и собственной инфраструктурой во всех странах присутствия. Сервер MCNtelecom в Германии расположен во Франкфурте-на-Майне у партнера NewTelco.

В рамках межоператорского сотрудничества MCNtelecom заключил договоры с крупнейшими немецкими операторами связи: Deutsche Telekom, Verizon, CloudKleyer.

«Сейчас мы как оператор связи представлены в четырех европейских странах. Начинали как классический оператор фиксированной телефонии в Венгрии в 2015 году с предоставления услуг телефонии для бизнеса. В декабре осуществили коммерческий запуск в Словакии, чуть раньше открыли офис в Австрии. Мы планируем и дальше развивать свой бизнес в Европе. В течение 2018 года будем изучать возможность выхода на рынки других европейских стран», - сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Стоимость услуг оператора в Германии сопоставима с рыночными предложениями по услугам телефонии и виртуальной АТС. Ключевое отличие от конкурентов – бесплатное предложение для трёх абонентов в виде тарифа Free Start. Оператор предлагает выгодные цены на красивые номера: от 3 до 50 евро за штуку в зависимости от категории.

Предложения группы MCN Telecom в каждой стране локализированы под потребности потребителей. Так, например, для абонентов Венгрии функция голосовой почты виртуальной АТС бесплатна, а для российских клиентов предлагается бесплатная услуга Онлайн-консультант (обратный звонок и чат для сайта). Личный кабинет и техническая поддержка – мультиязычны. Это особенно необходимо компаниям, ведущим бизнес одновременно в нескольких европейских странах.