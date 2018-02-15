«Кодеример» перешла на использование электронного архива «Этлас»

«Этлас-Софт» объявила о том, что «Кодеример» организовала у себя электронный архив документов на базе платформы «Этлас».

В поисках решения специалисты заказчика провели анализ рынка и ознакомились с опытом внедрения систем электронного архива на других предприятиях.

Основными критериями выбора были функциональность системы и ее надежность; возможность быстрой и легкой настройки системы под внутренние задачи силами своих специалистов; наличие многоуровневой защиты данных от взлома и различных видов хакерских атак; простота установки и использования системы на различных устройствах и платформах.

Решение задачи самостоятельного настройки и внедрения системы стало возможным за счет наличия широкого спектра дополнительных встроенных подсистем настройки, конструкторов и редакторов таких как: модуль управления пользователями, который позволяет регистрировать учетные записи пользователей, групп пользователей и устанавливать права доступа к секторам архива для них. Редактор карточек документов. Предоставляет возможность настроить различные виды карточек для любых типов документов. Модуль поддерживает добавление новых атрибутов документов, скрытие существующих атрибутов, изменение их порядка и расположения на вкладках. Подсистема автоматической нумерации документов. Позволяет настроить правила автоматического присвоения номера документу при его регистрации в системе в зависимости от его типа.

Подсистема автоматического именования документов. Позволяет при регистрации документа в системе автоматически, в зависимости от атрибутов документа, сформировать его название. Данный механизм существенно упрощает процесс ввода новых документов в систему. Подсистема автоматического размещения документов. Позволяет полностью автоматизировать процесс размещение регистрируемых в системе документов, в зависимости от их атрибутов. Редактор справочников. Подсистема работы с электронной почтой. Редактор отчетов.

В результате внедрения системы было организовано хранение документов в электронном виде, которое повысило надежность и эффективность деятельности компании за счет надежного структурированного хранения и получения быстрого доступа к данным компании.