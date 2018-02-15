CommuniGate Systems провела обучение партнеров в пресс-центре «Россия Сегодня»

CommuniGate Systems провела масштабное обучение технических и пресейл специалистов партнеров. Мероприятие было приурочено к релизу решения CommuniGate Pro ver. 6.2.

Партнеры компании были приглашены в международный мультимедийный пресс-центр «Россия Сегодня». Медиагруппа «Россия Сегодня» является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

Формат мероприятия, организованного CommuniGate Systems, подразумевал не только обучение специалистов, но «живой процесс» обмена мнениями и опытом, полученным при реализации решения CommuniGate Pro.

Технический директор CommuniGate Systems Дмитрий Акиндинов подробно рассказал о философии продукта, произошедших изменениях в его функционале и новых возможностях платформы. Во время мероприятия проводилась профессиональная запись аудио и видео контента с целью его предоставления ИТ-специалистам всех уровней. Данный инструмент является нововведением и создан с целью оказания поддержки специалистам в процессе внедрения решения. Видематериалы будут доступны на партнерском портале CommuniGate Systems и по запросу.

Вместе с тем, компания CommuniGate Systems и дальше планирует проводить очные мероприятия с записью выступлений экспертов.

«Увеличение уровня компетенций по продуктам компании среди партнеров CommuniGate Systems является для нас приоритетной задачей. Высокий интерес российского рынка к решению CommuniGate Pro вкупе с увеличением пула партнеров и клиентов обязывает нашу компанию оперативно реагировать на нужды ИТ-специалистов партнеров. Именно поэтому было решено провести масштабное обучение по продуктам и записать видеоуроки для прикладного использования в работе партнеров и клиентов компании,”- отметила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и PR компании CommuniGate Systems Анастасия Стрельникова.