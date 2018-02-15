ComfortWay объявила о начале работы в корпоративном сегменте

ComfortWay, разработчик SIM-карт без роуминга, объявила о начале работы в корпоративном сегменте. Предложения для бизнеса включают в себя скидки на приобретение CwSim и скидки на трафик в виде кэшбэка до 15% на баланс корпоративного клиента. Все свои расходы, в режиме реального времени клиенты могут отслеживать в личном кабинете партнера.

Дополнительные услуги, которые планирует оказывать СomfortWay для корпоративного сегмента - интеграция связи в рабочее ИТ-окружение компании. Приложение, которым управляет CwSim, может быть дополнено функцией single login на базе PIN-кода для входа в корпоративные облачные сервисы с возможностью управления рабочими инструментами компании.

«Основное преимущество нашего предложения для бизнеса - экономия на связи в деловых поездках за границу. Контроль расходов сотрудников на связь и возможность оставаться онлайн с качеством локального подключения в различных странах мира, всегда была и остается важной задачей любой компании, имеющей в штате сотрудников, которые часто бывают в зарубежных командировках – отметил Алексей Калачников, директор по коммуникациям ComfortWay.