«Базальт СПО» открыла подразделения в Санкт-Петербурге и Саратове

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем (ОС) для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса, объявила об открытии подразделений в городах Санкт-Петербург и Саратов. Новые подразделения будут играть ключевую роль в создании экосистемы отечественного системного и прикладного программного обеспечения (ПО), беспроблемно работающего на российской вычислительной технике под управлением «ОС АЛЬТ», первой российской линейки операционных систем для крупных предприятий.

Важнейшей задачей новых подразделений станет адаптация широкого спектра программных продуктов для эффективной работы (в нативном режиме, а не в режиме эмуляции) на отечественных аппаратных платформах в среде «ОС АЛЬТ».

Подразделение в Санкт-Петербурге отвечает за три направления деятельности: обеспечение технологической совместимости ОС АЛЬТ с отечественным ПО (антивирусы, СУБД, ГИС, СЭД, ВКС, ERP-системы и др.); поддержка в ОС АЛЬТ отечественных стандартов ИБ, реализация средств работы с электронной подписью и взаимодействие с отечественными средствами защиты информации; технологическая и методическая поддержка разработчиков российского ПО при портировании их разработок на платформу Linux. Отметим, что деятельность по проверке совместимости будет осуществляться на основе собственных методик, которые гарантируют сохранение совместимости на всех этапах жизненного цикла протестированного ПО. Именно это принципиально важно для заказчика, которому при выборе программных продуктов важна гарантия сохранения их совместимости в долгосрочной перспективе.

Подразделение в СПб возглавил Дмитрий Державин, имеющий богатый опыт участия в проектах разработки системного и прикладного ПО для госструктур и коммерческого сектора. Также Дмитрий обладает опытом создания обучающих курсов и семинаров по Linux-системам для вузов, участвует в работе учебного центра «Базальт СПО», читает курсы в учебных центрах компаний-партнеров. Опираясь на проверенное практикой представление о реальных потребностях прикладных разработчиков к системной платформе, он организует работу подразделения так, чтобы именно эти требования были безусловным приоритетом в работе «Базальт СПО».

Подразделение в Саратове займется разработкой корпоративного инфраструктурного ПО, средств управления и упрощения процесса постепенной миграции крупной территориально распределенной организации с иностранных системообразующих инфраструктурных технологий на их импортонезависимые аналоги. В частности, будет усилена работа по совершенствованию свободного ПО, обеспечивающего совместимость ОС АЛЬТ с MS Active Directory и MS Exchange и миграцию с этих технологий на их свободные аналоги в масштабах всего предприятия. При этом новое подразделение будет вносить вклад в соответствующие международные проекты: Samba DC, Free IPA, SoGo и др.

Руководить подразделением будет Евгений Синельников, многие годы специализирующийся на разработке системных и прикладных решений на базе свободного программного обеспечения (СПО), активно участвующий в работе сетевых СПО-сообществ и в различных мероприятиях «Базальт СПО».

Новые подразделения будут работать в тесной связке с центрами разработки «Базальт СПО» в Москве и Обнинске. Для организации такого взаимодействия будет задействован многолетний опыт коллектива «Базальт СПО» по координации распределенной разработки операционных систем на базе российского репозитория «Сизиф», одного из четырех крупнейших в мире «фабрик» по разработке, хранению, сборке, модернизации и поддержанию жизненного цикла ПО.

В штат новых подразделений войдут опытные местные ИТ-специалисты, многие из которых уже сотрудничали с «Базальт СПО» по направлениям разработки и тестирования программных продуктов и инфраструктуры разработки. К работе планируется также привлекать молодых специалистов и студентов. Компания «Базальт СПО» уверена, что её непосредственное присутствие в городах, где работают одни из лучших в стране технических университетов и активно действуют региональные ассоциации разработчиков и пользователей свободного программного обеспечения, позволит привлекать к работе высококвалифицированных местных специалистов и принимать активное участие в совместных региональных проектах.