Авиакомпания «Азимут» внедряет СЭД «E1 Евфрат»

«Азимут», новый авиаперевозчик Юга России, выбрала для автоматизации внутреннего документооборота и бизнес-процессов систему «E1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.

Авиакомпания «Азимут» — «новое лицо» авиации Юга России. Она имеет парк самолетов состоящий из современных воздушных судов SSJ-100, собственный высококвалифицированный персонал и обеспечивает самые высокие стандарты безопасности и сервиса при выполнении пассажирских перевозок по доступным тарифам на всей территории Российской Федерации. Компания базируется в новом аэропорту Ростова-на-Дону «Платов».

Одним из основных вопросов развития новой авиакомпании стала автоматизация внутреннего документооборота и бизнес-процессов. В результате исследования отечественного рынка ИТ-систем электронного документооборота для решения стоящих перед авиакомпанией «Азимут» задач, была выбрана система «Е1 Евфрат» компании Cognitive Technologies.

Руководитель проекта Cognitive Technologies Андрей Буренков отметил: «Преимуществом Е1 Евфрат» является масштабируемость, а также соотношение стоимость – качество и функционал. Кроме того, система простота в освоении и использовании, что дает возможность заказчику, в отличие от многих аналогов, осуществлять внедрение собственными силами. Для этого достаточен специалист уровня системного администратора».

Внедрение «Е1 Евфрат» позволило заказчику автоматизировать основные бизнес-процессы, включая контроль исполнения документов, входящие/исходящие документы, договоры, служебные записки и т.д.