АТОЛ начала продажи новых бюджетных онлайн-касс

АТОЛ, российский производитель ИТ-решений для предприятий торговли и сферы услуг, сообщила о старте продаж «АТОЛ 20Ф» и «АТОЛ 50Ф». Это бюджетные модели онлайн-касс, которые соответствуют измененному 54-ФЗ, поддерживают работу с ЕГАИС и предназначены для малого бизнеса. В частности, они будут оптимальны для фирм и индивидуальных предпринимателей (ИП) на ЕНВД, а также ИП на «Патенте», которые 1 июля 2018 г. впервые начнут использовать кассы, согласно требованиям законодательства.

Обе модели ориентированы на предприятия ритейла и сферы услуг с низким и средним потоком посетителей, то есть пробивающие от 50 до 200 кассовых чеков в день. К этому сегменту относятся, например, салоны красоты, стоматологические клиники, пункты оказания бытовых услуг, столовые и мини-магазины с маленьким товарооборотом. В эту же категорию попадают и некоторые более крупные предприятия – дискаунтеры (с торговой площадью от 200 до 1500 кв. м), бутики (18–200 кв. м), магазины товаров повседневного спроса, мини-маркеты (40–60 кв. м) и т.п.

Модель «АТОЛ 20Ф» может формировать чек шириной не только 5,8 см, но и 8 см. Широкая чековая лента позволяет отражать дополнительную информацию – скидки и специальные акции. Это помогает увеличивать продажи и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. «АТОЛ 50Ф», в свою очередь, может печатать чек шириной 5,8 см и 4,4 см. Второй вариант будет оптимален для тех организаций, которые заинтересованы в экономии расходных материалов при эксплуатации аппарата.

Наличие автоматического отрезчика в обоих решениях позволяет кассирам обслуживать покупателей быстрее. А печатающий механизм, рассчитанный на 100 км чековой ленты, обеспечивает длительную работу без вынужденных перерывов в регистрации продаж.

Для подключения к компьютеру и передачи информации оператору фискальных данных в кассах «АТОЛ 20Ф» и «АТОЛ 50Ф» предусмотрен самый распространенный интерфейс – USB. При желании пользователи могут установить коммуникационный модуль Wi-Fi, 2G или Bluetooth. Кроме того, имеется разъем для подключения автоматического денежного ящика.

Приобрести онлайн-кассы «АТОЛ 20Ф» и «АТОЛ 50Ф» можно во всех регионах России у авторизованных бизнес-партнеров компании АТОЛ. Розничная цена «АТОЛ 20Ф» без фискального накопителя (ФН) составляет 18 900 руб., с ФН – 24 900 руб. «АТОЛ 50Ф» без ФН реализуется за 17 500 руб., с ФН – за 23 500 руб.

«В 2018 году фискализация расчетов малого бизнеса с населением приобрела первостепенное значение. С необходимостью реализовать требования 54-ФЗ остро зазвучали вопросы не только о технических, но и об экономических аспектах внедрения онлайн-касс в небольших фирмах. Модели АТОЛ 20Ф и АТОЛ 50Ф стали нашим ответом на данные вопросы, – отметила Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений компании АТОЛ. – Разрабатывая новые решения, мы старались максимально учесть бизнес-потребности малых предприятий. Уверены, что наши будущие пользователи по достоинству оценят эту простую в применении и бюджетную технику».